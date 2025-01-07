Курс доллара в обменниках Алматы и Астаны на 7 января

По какому курсу сегодня, 7 января 2025 года, продают доллар, евро и рубль в обменниках Алматы, Астаны и Шымкента – в материале Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 527,3 тенге, евро – 544,86 тенге, рубля – 4,95 тенге.

Курсы валют в обменниках Астаны

Средний курс покупки доллара составляет 529,98 тенге, продажи – 536,95 тенге.

Евро покупают по 544,81 тенге, а продают по 554,92 тенге.

А рубль покупают по 5 тенге и продают по 5,15 тенге.

Курсы валют в обменниках Алматы

Средний курс покупки доллара составил 529,58 тенге, продажи – 533,61 тенге.

Евро покупают по 542,53 тенге, а продают по 549,13 тенге.

А рубль покупают по 4,96 тенге и продают по 5,08 тенге.

Курсы валют в обменниках Шымкента

Средний курс покупки доллара составляет 530,58 тенге, продажи – 533,74 тенге.

Евро покупают по 542,89 тенге, а продают по 549 тенге.

А рубль покупают по 4,98 тенге и продают по 5,11 тенге.

Отметим, что вышеизложенные курсы валют являются актуальными только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.

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6 января 2025 года в 15:30 на Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись дневные торги по иностранным валютам. Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 527,3 тенге, повысившись на 1 тенге.