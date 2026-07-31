Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 31 июля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 474,63 тенге, евро – 544,5 тенге, рубля – 5,92 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 469 тенге, продажи – 476 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 534 тенге, продажи – 544 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,6 тенге, продажи – 5,8 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 473 тенге, продажи – 475,1 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 540,4 тенге, продажи – 545,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,60 тенге, продажи – 5,70 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 473 тенге, продажи – 475,4 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 539 тенге, продажи – 544,7 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,67 тенге, продажи – 5,73.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.