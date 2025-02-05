Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 5 февраля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 520,27ю тенге, евро – 537,65 тенге, рубля – 5,24 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 515 тенге, продажи – 521 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 533 тенге, продажи – 540 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,15 тенге, продажи – 5,25 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 516,7 тенге, продажи – 519,7 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 535,5 тенге, продажи – 539,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,21 тенге, продажи – 5,31 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 515 тенге, продажи – 518 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 536 тенге, продажи – 541 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,18 тенге, продажи – 5,25 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.