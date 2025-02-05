Дефицит госбюджета увеличился почти на 30% в 2024 году

За счет чего вырос дефицит государственного бюджета страны, а также что позволяло обеспечивать стабилизацию госфинансов в прошлом году – в материале Zakon.kz.

В 2024 году дефицит госбюджета страны значительно расширился, увеличившись почти на 30%, и достиг 3,6 трлн тенге по сравнению с 2,8 трлн в 2023 году, сообщает Ассоциация финансистов Казахстана (АФК).

Основной причиной стало опережающее увеличение госрасходов на фоне недостаточного роста налоговых и неналоговых поступлений.

"В расходах госбюджета основной прирост пришелся на обслуживание и погашение займов (+1,4 трлн тенге) на фоне увеличения объема долга и высоких процентных ставок. Соответственно, доля этой статьи в расходах возросла до 16,9% с 12,9% ранее". АФК

Фото: АФК

В АФК отмечают, что высокие планируемые объемы привлечения, а именно 6,9 трлн тенге только на внутреннем рынке и погашения (в текущем году предстоит также погасить 2,5 млрд долларов еврооблигаций) выведут данную статью в лидерство не только по темпам прироста, но и доле в расходах. При этом планы по налогообложению доходов от владения государственными ценными бумагами (ГЦБ) могут привести к еще более высоким расходам.

Трансферты Нацфонда

По данным Ассоциации, стабилизацию госфинансов в прошлом году продолжили обеспечивать трансферты из Нацфонда, объем которых увеличился до 5,6 трлн тенге против 4,1 трлн в 2023 году. Также наблюдалось значительное привлечение заемных средств, составившее 7,5 трлн тенге, это на 2 трлн больше, чем годом ранее.

"В то же время благоприятная конъюнктура на финансовых рынках – рост акций, облигаций, а также цен на золото – привела к существенному увеличению инвестдохода Нацфонда, который достиг 5 трлн тенге против 1,8 трлн годом ранее. В сочетании с налоговыми поступлениями в фонд – 3,8 трлн – это позволило его активам вырасти с 29,9 трлн до 33,1 трлн тенге". АФК

Таким образом, при суммарных средствах Нацфонда в 33,1 трлн тенге изъятия в размере 5,6 трлн составили 17% от его активов, что серьезно ограничивало их рост. Потенциальное ограничение целевых трансфертов из Нацфонда (не выше 30% от гарантированного транша в 2 трлн) позволит изымать порядка 2,6 трлн тенге.

Фото: АФК

"Между тем задача по доведению активов Нацфонда до отметки 100 млрд долларов к 2029 году и длительный бюджетный дефицит привели к необходимости принятия срочных и безотлагательных мер по улучшению бюджетного баланса. Обсуждаемые меры по реформированию налоговой системы должны, в том числе, включать оценку эффективности ее расходов, сворачивание неэффективных стимулов и улучшение бюджетной дисциплины для стабилизации инфляции и курса". АФК

Согласно расчетам Нацбанка, рост бюджетных расходов в среднем на 1% в текущем месяце приведет к росту импорта суммарно на 1,42% за пять месяцев под влиянием мультипликативного эффекта госрасходов на общие расходы субъектов экономики. Соответственно, важно, чтобы темп роста расходов бюджета был не выше 8% в соответствии с бюджетными правилами, то есть не превышал среднее значение ВВП за 10 лет в 3% с учетом цели по инфляции 5%, пояснили аналитики.

В АФК добавили, что, помимо дальнейших ограничений на изъятия для укрепления роли Нацфонда в экономической стабильности страны, необходимо следование 24 фундаментальным "Принципам Сантьяго", выступающим эталоном прозрачности и эффективности управления суверенными фондами.

Ранее в Национальном банке РК рассказали, какой объем валюты планируется продать из Нацфонда в феврале 2025 года.