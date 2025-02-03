Названа сумма долларов, которую Нацбанк планирует продать из Нацфонда в феврале
Из него следует, что продажи валюты из Национального фонда за январь составили 850 млн долларов, что позволило обеспечить выделение трансфертов в республиканский бюджет, а также финансирование инфраструктурного проекта по строительству магистрального газопровода "Талдыкорган-Ушарал". Доля продаж из Нацфонда составила 19% от общего объема торгов или порядка 43 млн долларов в день. При проведении операций со средствами Национального фонда Национальным банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты.
"По предварительным прогнозным заявкам правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет, в феврале Национальным банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 550 до 650 млн долларов".Пресс-служба НБК
Отмечается, что в январе Нацбанк не осуществлял покупку долларов в инвестиционный портфель пенсионных активов. Покупка валюты в ЕНПФ в феврале не планируется.
"В январе Национальным банком было принято решение о внедрении механизма зеркалирования, подразумевающего продажу на внутреннем валютном рынке долларов, полученных в результате реализации золота, купленного ранее у отечественных золотодобывающих предприятий. В рамках данного решения в январе было стерилизовано 244 млрд тенге. В феврале в этих целях ожидается продажа валюты в эквиваленте порядка 250 млрд тенге".Пресс-служба НБК
По итогам января курс тенге укрепился на 1,3%, до 518,2 тенге за доллар. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился с 254 до 227 млн долларов. Общий объем торгов составил 4,5 млрд долларов.
"В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки. Национальный Банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов".Пресс-служба НБК
Продажи валюты из Нацфонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет за декабрь 2024 года составили 900 млн долларов, а в январе-2025 Нацбанком ожидалась продажа валюты в размере от 750 до 850 млн долларов.