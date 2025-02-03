Названа сумма долларов, которую Нацбанк планирует продать из Нацфонда в феврале

Сегодня, 3 февраля 2025 года, Национальный банк Казахстана (НБК) опубликовал информационное сообщение по валютному рынку, передает корреспондент Zakon.kz.

Из него следует, что продажи валюты из Национального фонда за январь составили 850 млн долларов, что позволило обеспечить выделение трансфертов в республиканский бюджет, а также финансирование инфраструктурного проекта по строительству магистрального газопровода "Талдыкорган-Ушарал". Доля продаж из Нацфонда составила 19% от общего объема торгов или порядка 43 млн долларов в день. При проведении операций со средствами Национального фонда Национальным банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты.

"По предварительным прогнозным заявкам правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет, в феврале Национальным банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 550 до 650 млн долларов". Пресс-служба НБК

Отмечается, что в январе Нацбанк не осуществлял покупку долларов в инвестиционный портфель пенсионных активов. Покупка валюты в ЕНПФ в феврале не планируется.

"В январе Национальным банком было принято решение о внедрении механизма зеркалирования, подразумевающего продажу на внутреннем валютном рынке долларов, полученных в результате реализации золота, купленного ранее у отечественных золотодобывающих предприятий. В рамках данного решения в январе было стерилизовано 244 млрд тенге. В феврале в этих целях ожидается продажа валюты в эквиваленте порядка 250 млрд тенге". Пресс-служба НБК

По итогам января курс тенге укрепился на 1,3%, до 518,2 тенге за доллар. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился с 254 до 227 млн долларов. Общий объем торгов составил 4,5 млрд долларов.

"В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки. Национальный Банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов". Пресс-служба НБК

Продажи валюты из Нацфонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет за декабрь 2024 года составили 900 млн долларов, а в январе-2025 Нацбанком ожидалась продажа валюты в размере от 750 до 850 млн долларов.