Автовладельцы получили больше выплат от страховых компаний в 2024 году – статистика

Объем выплат по страхованию автотранспорта заметно вырос по итогам 2024 года. Однако премии по этому виду страхования сократились. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Активы компаний по общему страхованию за 2024 год выросли на 5,2%, до 1,4 трлн тенге, что составляет 46% активов страхового рынка согласно данным аналитического центра АФК.

Объем страховых премий вырос на 3% до 703 млрд тенге. Драйвером роста выступило страхование имущества, которое прибавило 14%, или 29 млрд. В большей степени увеличение показателя по этому виду страхования было простимулировано скачком выдачи ипотечных займов (+25%) и ростом ввода жилья (+6,4%). Также ощутимый рост был в страховании на случай болезни +20%, или 11,4 млрд тенге. Это произошло на фоне повышения занятости (+127,2 тыс.) и заработной платы (+11,3%) по стране.

Фото: АФК

Однако премии по страхованию автотранспорта существенно сократились -12%, или 14,1 млрд тенге, на фоне введения системы гибкой тарификации, а также профессиональной ответственности (-56% или 11,9 млрд тенге) на фоне высокой базы предыдущего года.

В то же время прирост страховых выплат более чем трехкратно обогнал премии: их объем увеличился на 9,2%, до 232 млрд тенге. Подобная динамика была обеспечена выплатами по страхованию ГПО автовладельцев/страхованию автотранспорта, которые выросли на 29,9%, или 25 млрд тенге, и страхованию на случай болезни +20,0%, или 7 млрд тенге.

На этом фоне соотношение выплат к премиям возросло до 33% с 31% ранее.

Фото: АФК

Несмотря на это, прибыль компаний по общему страхованию существенно выросла по итогам 2024 года, а именно на 52%, или 43 млрд тенге.

"Весь вклад в увеличение финансового результата внесли доходы от инвестиционной деятельности на фоне роста фондового рынка и положительной переоценки активов из-за ослабления тенге. В результате рентабельность страхового рынка улучшилась до 20,3% в сравнении с показателем в 12,4% по итогам 2023 года". АФК

В АФК указали, что спрос на страховые продукты в 2024 году продемонстрировал восходящую динамику во всех сегментах: премии возросли в обязательном страховании +2,6%, добровольном личном страховании на 11,8% и добровольном имущественном страховании на 1,8%. К слову, последний вид стал наименее убыточным по итогам года.

При этом отмечается снижение доли обязательного страхования (с 79% до 75%) при увеличении добровольного личного (с 9 до 13%) и имущественного страхования (с 11 до 12%).

В Ассоциации полагают, что с учетом ожидаемой высокой экономической активности, положительного влияния кредитного страхования и на фоне относительно низкого проникновения страховых продуктов сектор продолжит демонстрировать устойчивый рост.

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