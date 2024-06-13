Ашимбаев о тратах госбюджета: Нужно реалистично посмотреть на наши расходы

Председатель Сената Маулен Ашимбаев на пленарном заседании отметил, что расходы республиканского бюджета несопоставимы с поступающими доходами, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Сегодня, 13 июня, депутаты Сената рассмотрели отчет правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2023 год. Спикер Сената Маулен Ашимбаев поделился своим мнением о проблемах при распределении госсредств.

"У нас огромные расходы, а по доходам возникают проблемы. Соответственно, в прошлом году более-менее параметры бюджета выглядят неплохими исключительно за счет авансовых платежей по налогам за следующий год. Это говорит о том, что у нас низкие налоговые поступления, чрезмерные ожидания. Одновременно мы видим, расходы бюджета с каждым годом растут. В прошлом году на 21% по сравнению с 2022-м", – отметил Маулен Ашимбаев.

По его мнению, для стабилизации сложившейся ситуации необходимо приблизить расходы к доходам и оптимизировать некоторые позиции в рамках бюджета следующего года. Вместе с тем не идти на радикальные меры, а учитывать последствия каждой меры, включая авансовый сбор налогов с предпринимателей.

"Нужно честно друг другу сказать, что мы КПН столько не соберем, потому что нет налоговой базы, не развивается бизнес, НДС не соберем по тем или иным причинам, и, соответственно, сократить расходы. Только тогда мы придем к более-менее сбалансированному бюджету. Авансом забирать налоговые платежи у предпринимателей и истощать их чревато тем, что и бизнес будет сталкиваться с проблемами. Поэтому нужно реалистично посмотреть на наши расходы, не увлекаться авансовым сбором налогов, тогда мы придем к более или менее оптимальному бюджету", – подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Ранее спикер Сената Маулен Ашимбаев высказался о постоянных тратах из Национального фонда. Он заявил, что капитализация средней американской компании Chevron в пять раз больше, чем накопления Нацфонда.