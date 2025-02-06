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Финансы

"Включить печатный станок": в Нацбанке ответили на предложение депутата

Тенге, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2025 10:17 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Заместитель председателя Нацбанка Акылжан Баймагамбетов в кулуарах Сената 6 февраля 2025 года прокомментировал предложение депутата включить печатный станок, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что 5 февраля депутат Мажилиса Серик Егизбаев предложил правительству и Нацбанку принять смелое и неординарное решение для увеличения эмиссии денежной массы. Речь шла о включении печатного станка. В этой связи они поинтересовались, насколько это возможно.

"Печать денег – это в любом случае еще больше инфляция, это налог на бедных, и он сильнее всего ударит по самым социально незащищенным слоям населения. То есть люди, у которых трудовые доходы обесценятся, средний класс, у которых сбережения обесценятся. Поэтому это такое предложение... Надо думать. Я считаю, что это не выход", – заявил Акылжан Баймагамбетов.

5 февраля депутат Берик Бейсенгалиев рассказал, какие риски несет в себе вероятное повышение НДС до 20%.

Мадина Мамырханова
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