"Включить печатный станок": в Нацбанке ответили на предложение депутата

Заместитель председателя Нацбанка Акылжан Баймагамбетов в кулуарах Сената 6 февраля 2025 года прокомментировал предложение депутата включить печатный станок, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что 5 февраля депутат Мажилиса Серик Егизбаев предложил правительству и Нацбанку принять смелое и неординарное решение для увеличения эмиссии денежной массы. Речь шла о включении печатного станка. В этой связи они поинтересовались, насколько это возможно.

"Печать денег – это в любом случае еще больше инфляция, это налог на бедных, и он сильнее всего ударит по самым социально незащищенным слоям населения. То есть люди, у которых трудовые доходы обесценятся, средний класс, у которых сбережения обесценятся. Поэтому это такое предложение... Надо думать. Я считаю, что это не выход", – заявил Акылжан Баймагамбетов.

5 февраля депутат Берик Бейсенгалиев рассказал, какие риски несет в себе вероятное повышение НДС до 20%.