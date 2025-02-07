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Финансы

КГД опубликует новый список лиц, финансируемых из иностранных источников

КГД продолжит публиковать реестр, лиц, получающих финансирование из-за рубежа, фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2025 16:14 Фото: pixabay
Комитет государственных доходов до 20 марта 2025 года опубликует новые данные по реестру лиц, финансируемых из иностранных источников, сообщает Zakon.kz.

В Комитете государственных доходов напомнили, что с 2018 года Налоговым кодексом введено требование о предоставлении отчетности в органы государственных доходов для лиц, которые получили деньги или иное имущество от иностранных государств, иностранцев, международных и иностранных организаций.

Сведения предоставляются лицами, деятельность которых направлена на оказание юридической помощи, изучение и проведение опросов общественного мнения, социологических опросов и т.д.

В 2022 году были внесены изменения в ст. 29 Налогового кодекса, согласно которым Комитет госдоходов публикует на своем интернет-ресурсе реестр лиц, получивших деньги или иное имущество из иностранных источников.

Информация размещается по итогам полугодия на интернет-ресурсе в www.kgd.gov.kz.

Как отметили в комитете, данная поправка направлена на повышение уровня доверия граждан как к государству, так и неправительственным организациям.

Отчетность по форме 018.00 за полугодие предоставляется до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом. Тем самым Реестр лиц публикуется не позднее 20 числа следующего за отчетным месяцем.

Так, за первое полугодие 2023 сведения о получении денег или имущества от иностранных источников представлены 239 лицами.

За второе полугодие 2023 года опубликованы сведения по 192 лицам.

За первое полугодие 2024 года опубликованы сведения также по192 лицам.

"За второе полугодие 2024 года реестр будет размещен до 20 марта 2025 года", – отметили в КГД. 

21 сентября 2023 года стало известно, что Комитет госдоходов опубликовал список лиц и организаций, финансируемых из-за рубежа. В список вошли 240 различных НПО, общественных фондов, организаций, правозащитников и журналистов. 

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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