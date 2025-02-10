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Финансы

В Казахстане зафиксирован самый резкий рост базовой инфляции за последние два года

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2025 14:51 Фото: Zakon.kz
Расширенные данные по инфляции в Казахстане в январе 2025 года указали на самый резкий месячный рост базовой инфляции как минимум с февраля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, в январе нынешнего года базовая инфляция Казахстана составила 8,5% после 8,1% в декабре, отметил экономист Галымжан Айтказин.

"Базовая инфляция отражает долгосрочную динамику изменения цен, не подверженную воздействиям шоков спроса и предложения, сезонного, событийного и случайного фактора, а также не зависящую от административного вмешательства в процессы ценообразования".Галымжан Айтказин

При этом годовая базовая инфляция в РК в январе подскочила до 8,5% впервые с апреля 2024 года, а месячный показатель базовой инфляции вырос до рекордного 1% впервые за несколько лет.

Фото: stat.gov.kz

Ухудшение инфляционных процессов в январе может отражать рост как фактической инфляции из-за вклада жилищно-коммунальных услуг и роста продовольственных товаров, вызванных некоторой сезонностью и шоком по конкретным позициям (как картофель), так и резко взлетевшими ожиданиями экономических агентов, предположил эксперт.

Также немаловажно, что, согласно данным статистики, месячный рост продовольственных цен в структуре потребительской инфляции составил за январь 1,4%, после 1,1% в ноябре и декабре.

"Это максимум с февраля 2023 года, который указывает на существенное удорожание внутренних цен на продукты питания".Галымжан Айтказин

Отметим, что за последние 12 месяцев к основным "двигателям" инфляции в Казахстане (помимо услуг и тарифов ЖКХ), неожиданно добавился… обычный картофель. За год цена на него выросла на 17,8%, тогда как, к примеру, капуста за год подорожала на 8,2%, а морковь и говядина – на 2,7%.

Ранее мы рассказали, что несмотря на негативную динамику цен на картофель в целом по стране, сразу в семи городах Казахстана – Алматы, Костанае, Уральске, Павлодаре, Петропавловске, Туркестане, Конаеве – подорожание удалось остановить.

Андрей Валентинов
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