В Казахстане зафиксирован самый резкий рост базовой инфляции за последние два года

Расширенные данные по инфляции в Казахстане в январе 2025 года указали на самый резкий месячный рост базовой инфляции как минимум с февраля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, в январе нынешнего года базовая инфляция Казахстана составила 8,5% после 8,1% в декабре, отметил экономист Галымжан Айтказин.

"Базовая инфляция отражает долгосрочную динамику изменения цен, не подверженную воздействиям шоков спроса и предложения, сезонного, событийного и случайного фактора, а также не зависящую от административного вмешательства в процессы ценообразования". Галымжан Айтказин

При этом годовая базовая инфляция в РК в январе подскочила до 8,5% впервые с апреля 2024 года, а месячный показатель базовой инфляции вырос до рекордного 1% впервые за несколько лет.

Фото: stat.gov.kz

Ухудшение инфляционных процессов в январе может отражать рост как фактической инфляции из-за вклада жилищно-коммунальных услуг и роста продовольственных товаров, вызванных некоторой сезонностью и шоком по конкретным позициям (как картофель), так и резко взлетевшими ожиданиями экономических агентов, предположил эксперт.

Также немаловажно, что, согласно данным статистики, месячный рост продовольственных цен в структуре потребительской инфляции составил за январь 1,4%, после 1,1% в ноябре и декабре.

"Это максимум с февраля 2023 года, который указывает на существенное удорожание внутренних цен на продукты питания". Галымжан Айтказин

Отметим, что за последние 12 месяцев к основным "двигателям" инфляции в Казахстане (помимо услуг и тарифов ЖКХ), неожиданно добавился… обычный картофель. За год цена на него выросла на 17,8%, тогда как, к примеру, капуста за год подорожала на 8,2%, а морковь и говядина – на 2,7%.

Ранее мы рассказали, что несмотря на негативную динамику цен на картофель в целом по стране, сразу в семи городах Казахстана – Алматы, Костанае, Уральске, Павлодаре, Петропавловске, Туркестане, Конаеве – подорожание удалось остановить.