Картофельный кризис: почему продолжает дорожать "второй хлеб"

Согласно данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, за последнюю неделю цены на картофель выросли в среднем на 2,2%. И это вопреки всем усилиям властей по стабилизации цен на популярный продукт, сообщает Zakon.kz.

И все же, несмотря на негативную динамику цен на картофель в целом по стране, сразу в семи городах Казахстана – Алматы, Костанае, Уральске, Павлодаре, Петропавловске, Туркестане, Конаеве – подорожание удалось остановить: здесь индекс потребительских цен равен нулю.

Однако есть и свои неприятные исключения. Так, например, в Астане за неделю цены на картофель "взлетели" сразу на 11,1%. Это при том, что именно в столице радикально подошли к сдерживанию цен, введя лимиты на продажу корнеплода, что поначалу привело к его резкому удешевлению.

Также сильно подорожал картофель:

в Атырау (на 7,1%)

Актобе (на 5,3%)

Жезказгане (на 5,7%)

Таразе (на 4,3%)

Талдыкоргане (на 3,1%).

В целом по состоянию на 4 февраля картофель в Казахстане стоит на 17,8% дороже, чем было в начале года, и сразу на 61,8% – чем год назад.

Одной из причин резкого взлета цен на корнеклубни эксперты называют отсутствие контроля за экспортом, что привело к его значительному увеличению

Так, эксперты мониторингового агентства Еnergyprom подсчитали, что наибольшие объемы экспорта картофеля в 2024 году пришлись на периоды с января по апрель и с сентября по ноябрь.

Фото: energyprom

Уже в начале года ежемесячные поставки были втрое выше, чем в аналогичный период 2023 года, и составляли десятки тысяч тонн. Осенью, с поступлением нового урожая, объем экспорта также оставался высоким, превышая 60 тыс. тонн в месяц, а в пиковый момент достиг 82,1 тыс. тонн. В общей сложности за январь-ноябрь 2024 года Казахстан экспортировал 518,4 тыс. тонн.

Отметим, что по итогам последних 12 месяцев картофель стал лидером по росту цен среди всех социально значимых продуктов питания. За это время цена на него выросла на 17,8%. Капуста за год подорожала на 8,2%, морковь и говядина – на 2,7%.