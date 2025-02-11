Золото бьет рекорды: как Казахстан и мир реагируют на рост цен

Национальный банк Республики Казахстан по итогам 2024 года реализовал банкам второго уровня и отдельным небанковским обменным пунктам 47 395 мерных слитков золота общим весом 1,7 тонны, сообщает Zakon.kz.

Наибольший объем продаж, согласно данным НБРК, пришелся на Алматы (69%), Шымкент (11%) и Караганду (5%).

Золотой запас населения

Всего за 2024 год населению через БВУ и отдельные обменные пункты было продано 71 106 мерных слитков (2,5 тонны). С начала действия программы (2017 год) реализовано 222 680 слитков общим весом 7,9 тонны.

Наибольшей популярностью пользуются 10-граммовые слитки (25% от всех продаж), далее идут 5-граммовые (22%), 100-граммовые (22%), 20-граммовые (18%) и 50-граммовые (13%).

Мировые цены на золото: новые рекорды

Согласно данным Всемирного совета по золоту (World Gold Council), глобальный спрос на золото в 2024 году достиг 4 554 тонн, увеличившись на 1% по сравнению с 2023 годом.

Цена золота в 2024 году установила 40 новых исторических максимумов, достигнув 2 943 долларов за унцию на 10 утра по времени Астаны (тройская унция (oz t) – это стандартная единица измерения массы драгоценных металлов, равная 31,1035 грамма).

Для сравнения, год назад золото торговалось на уровне 2 043 долларов за унцию, а это значит, что за 12 месяцев металл подорожал на 44%.

Фото: investing

Цена золота в Казахстане: рост на 62% за год

Сегодня цена золота по курсу Национального банка РК составляет 47 523,60 тенге за грамм.

Год назад эта цифра была 29 204,15 тенге за грамм. Это означает, что стоимость золота в тенге выросла на 62% всего за год.

Рост цен связан не только с увеличением стоимости золота на мировых рынках, но и с ослаблением курса тенге к доллару.

Почему дорожает золото?

Рост цен объясняется сразу несколькими факторами:

геополитическая напряженность – конфликты в Украине и на Ближнем Востоке подталкивают инвесторов к "тихой гавани";

действия центробанков – регуляторы активно наращивают золотые резервы, третий год подряд закупая более 1 000 тонн;

экономическая неопределенность – ослабление доллара США и возможное снижение ставок ФРС делают золото привлекательнее для инвесторов;

увеличение спроса на металл. В 2024 году промышленный и технологический спрос на золото составил около 245 тонн. Подавляющее большинство этого спроса приходится на сектор электроники. При этом нужно учесть, что в 2024 году мировая добыча золота составила 3 661,2 тонны, что на 0,5% больше по сравнению с предыдущим годом. С учетом вторичной переработки (1 370 тонн, рост на 11%) и хеджирования производителей, общий объем производства золота достиг 4 974,5 тонны, увеличившись на 0,6%.

Что все это значит для инвесторов?

Золото остается защитным активом. На фоне глобальных кризисов и инфляции золото традиционно растет в цене. Те, кто вложился в драгметалл год назад, сегодня получили доходность более 60% в тенге и 44% в долларах.

Соответственно, Нацбанк РК поддерживает спрос на золото. Программа по продаже мерных слитков населению продолжает успешно работать, предлагая возможность инвестировать в физическое золото.

Прогнозы остаются оптимистичными

Если ФРС США действительно снизит процентные ставки в 2025 году, золото может преодолеть отметку 3 тыс. за унцию, что приведет к новому витку роста, считает Анвар Кузембаев, аналитик рынка драгметаллов.

"Рост цен на золото обусловлен не только геополитическими факторами, но и структурными изменениями в мировой экономике. Центральные банки все больше переходят к золоту как к альтернативе доллару. Если в 2025 году ФРС действительно снизит ставки, золото может запросто достичь 3 200 долларов за унцию." Анвар Кузембаев

Таким образом, рост интереса к золоту в Казахстане – часть глобального тренда. Учитывая текущие экономические реалии, эксперты прогнозируют, что спрос на этот драгоценный металл останется высоким и в 2025 году.

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