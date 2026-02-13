Казахстанцы охладели к золоту: продажи слитков рухнули почти вдвое

По итогам 2025 года Нацбанк РК реализовал банкам второго уровня и отдельным небанковским обменным пунктам 27 807 мерных золотых слитков общим весом 889,5 кг. Для сравнения: годом ранее объем реализации был почти вдвое выше – 47 395 слитков общим весом 1,7 тонны. сообщает Zakon.kz.

Сколько золота купило население

Если учитывать обратный выкуп, то в 2025 году населению через банки и обменные пункты было продано 40 799 мерных слитков общим весом 1,1 тонны.

В 2024 году этот показатель составлял 71 106 слитков общим весом 2,5 тонны.

Таким образом, фактические продажи населению за год снизились примерно на 43% в количественном выражении и более чем в два раза по весу.

Вместе с тем совокупный итог программы продолжает расти. С начала действия проекта реализовано 263 479 золотых слитков общим весом 9 тонн. Годом ранее накопленный результат составлял 222 680 слитков весом 7,9 тонны.

Примечание. Обратный выкуп происходит, когда человек приносит ранее купленный слиток в банк или обменный пункт; ему выплачивают деньги; золото возвращается в оборот. Фактически это продажа населением своего золота обратно рынку.

Где покупают больше всего

В 2025 году наибольшие объемы реализации мерных слитков пришлись на:

Алматы – 20 526 слитков (74%);

Астану – 1 650 слитков (6%);

Шымкент – 1 099 слитков (4%).

Годом ранее география выглядела иначе. В 2024 году лидировали:

Алматы – 32 735 слитков (69%);

Шымкент – 5 200 слитков (11%);

Караганда – 2 209 слитков (5%).

Алматы остается безусловным центром спроса, в 2025 году концентрация продаж в мегаполисе стала еще выше.

Фото: Zakon.kz

Какие слитки выбирают казахстанцы

Структура спроса по весовым категориям за год практически не изменилась. В 2025 году наиболее популярным остался слиток весом 10 граммов – 67 833 штуки, или 26% от общего объема продаж.

Далее следуют:

5 граммов – 57 847 штук (22%);

100 граммов – 53 289 штук (20%);

20 граммов – 49 154 штуки (19%);

50 граммов – 35 356 штук (13%).

В 2024 году картина была близкой:

10 граммов – 54 875 штук (25%);

5 граммов – 49 145 (22%);

100 граммов – 47 943 (22%);

20 граммов – 40 843 (18%);

50 граммов – 29 874 (13%).

Это говорит о стабильных предпочтениях: основную долю спроса формируют небольшие и средние по весу слитки, которые доступны по цене и удобны для частных инвесторов.

Почему спрос мог снизиться

Снижение продаж в 2025 году не обязательно означает падение интереса к золоту как к активу. На динамику могли повлиять несколько факторов.

Высокая базовая ставка, из-за которой часть средств перетекает в депозиты и облигации; Укрепление тенге в отдельные периоды, снижавшее краткосрочную привлекательность покупки золота; Эффект высокой базы 2024 года, когда спрос был аномально высоким.

Проще говоря, рынок, по сути, перешел из фазы ажиотажного спроса в более спокойный режим. Для частных инвесторов это означает, что золото продолжает оставаться инструментом долгосрочного сбережения, а не краткосрочной спекуляции.

Почему золото все еще востребовано

В Нацбанке подчеркивают, что золотые слитки остаются надежным инструментом инвестирования. Ключевое преимущество – ликвидность. Банки и обменные пункты осуществляют обратный выкуп слитков с выплатой денег клиенту "день в день".

Кроме того, каждый слиток выпускается с защитными элементами – зеркальной поверхностью, микротекстом и рельефным гуртом – и в специальной упаковке, которая одновременно выполняет функцию сертификата качества. Поэтому регулятор рекомендует хранить слитки бережно и не вскрывать упаковку.

Ранее мы рассказали, стоит ли инвестировать в ювелирные украшения.