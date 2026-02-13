Казахстанцы охладели к золоту: продажи слитков рухнули почти вдвое
Сколько золота купило население
Если учитывать обратный выкуп, то в 2025 году населению через банки и обменные пункты было продано 40 799 мерных слитков общим весом 1,1 тонны.
В 2024 году этот показатель составлял 71 106 слитков общим весом 2,5 тонны.
Таким образом, фактические продажи населению за год снизились примерно на 43% в количественном выражении и более чем в два раза по весу.
Вместе с тем совокупный итог программы продолжает расти. С начала действия проекта реализовано 263 479 золотых слитков общим весом 9 тонн. Годом ранее накопленный результат составлял 222 680 слитков весом 7,9 тонны.
Примечание. Обратный выкуп происходит, когда человек приносит ранее купленный слиток в банк или обменный пункт; ему выплачивают деньги; золото возвращается в оборот. Фактически это продажа населением своего золота обратно рынку.
Где покупают больше всего
В 2025 году наибольшие объемы реализации мерных слитков пришлись на:
- Алматы – 20 526 слитков (74%);
- Астану – 1 650 слитков (6%);
- Шымкент – 1 099 слитков (4%).
Годом ранее география выглядела иначе. В 2024 году лидировали:
- Алматы – 32 735 слитков (69%);
- Шымкент – 5 200 слитков (11%);
- Караганда – 2 209 слитков (5%).
Алматы остается безусловным центром спроса, в 2025 году концентрация продаж в мегаполисе стала еще выше.
Какие слитки выбирают казахстанцы
Структура спроса по весовым категориям за год практически не изменилась. В 2025 году наиболее популярным остался слиток весом 10 граммов – 67 833 штуки, или 26% от общего объема продаж.
Далее следуют:
- 5 граммов – 57 847 штук (22%);
- 100 граммов – 53 289 штук (20%);
- 20 граммов – 49 154 штуки (19%);
- 50 граммов – 35 356 штук (13%).
В 2024 году картина была близкой:
- 10 граммов – 54 875 штук (25%);
- 5 граммов – 49 145 (22%);
- 100 граммов – 47 943 (22%);
- 20 граммов – 40 843 (18%);
- 50 граммов – 29 874 (13%).
Это говорит о стабильных предпочтениях: основную долю спроса формируют небольшие и средние по весу слитки, которые доступны по цене и удобны для частных инвесторов.
Почему спрос мог снизиться
Снижение продаж в 2025 году не обязательно означает падение интереса к золоту как к активу. На динамику могли повлиять несколько факторов.
- Высокая базовая ставка, из-за которой часть средств перетекает в депозиты и облигации;
- Укрепление тенге в отдельные периоды, снижавшее краткосрочную привлекательность покупки золота;
- Эффект высокой базы 2024 года, когда спрос был аномально высоким.
Проще говоря, рынок, по сути, перешел из фазы ажиотажного спроса в более спокойный режим. Для частных инвесторов это означает, что золото продолжает оставаться инструментом долгосрочного сбережения, а не краткосрочной спекуляции.
Почему золото все еще востребовано
В Нацбанке подчеркивают, что золотые слитки остаются надежным инструментом инвестирования. Ключевое преимущество – ликвидность. Банки и обменные пункты осуществляют обратный выкуп слитков с выплатой денег клиенту "день в день".
Кроме того, каждый слиток выпускается с защитными элементами – зеркальной поверхностью, микротекстом и рельефным гуртом – и в специальной упаковке, которая одновременно выполняет функцию сертификата качества. Поэтому регулятор рекомендует хранить слитки бережно и не вскрывать упаковку.
