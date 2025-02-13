Почему укрепился курс тенге в Казахстане: ответ вице-министра нацэкономики

Вице-министр национальной экономики Арман Касенов рассказал, почему укрепился курс национальной валюты в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

13 февраля 2025 года в Сенате он напомнил, что в 2024 году курс находился на уровне 460-465 тенге за доллар. В течение прошлого года произошло укрепление до 440 тенге за доллар. Оно было связано с такими фундаментальными факторами, как платежный баланс, цены на нефть и другие экспортные товары, а также санкционная политика.

"Тенге вернулся к фундаментальному уровню. Фундаментальные уровни сейчас находятся как раз-таки около 500 тенге за доллар. То, что доллар вырос относительно тенге до уровня около 530, это были не фундаментальные уровни. Это были больше эмоциональные уровни, связанные с введением санкций. Сейчас мы лишь наблюдаем возвращение к фундаментальным уровням", – сказал Арман Касенов.

Он уточнил, что его утверждение является актуальным на текущий момент, на сегодняшний уровень экспорта и импорта и цен на нефть.

Ранее сообщалось, что тенге укрепился после разговора Трампа и Путина. По официальным данным Национального банка РК, курс доллара сегодня составляет 501,31 тенге.

