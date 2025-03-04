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Экономика и бизнес

Льготы на 800 млрд тенге хотят убрать в Казахстане

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2025 13:06 Фото: pexels
Вице-министр национальной экономики Арман Касенов 4 марта 2025 года на брифинге в правительстве объяснил, почему планируется убрать налоговые льготы, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что в Мажилисе активно обсуждаются поправки к Налоговому кодексу, особенно в части пересмотра налоговых льгот. В связи с этим они поинтересовались у вице-министра, в каких сферах их планируют упразднить, как они будут действовать и насколько это отразится на экономике – болезненно ли для бизнеса и граждан, и к чему приведут такие изменения в долгосрочной перспективе.

"На самом деле сокращение налоговых льгот – одна из мер, которая позволит сократить дефицит госбюджета. Поэтому данная мера, действительно, предусмотрена и будет способствовать нормализации государственных финансов. Цифры меняются по мере обсуждения. Последний раз слышал – оптимизация произойдет на уровне 800 млрд тенге. Это значительная сумма. Однако мы понимаем, что обсуждения продолжаются. В целом это верное направление", – ответил Арман Касенов.

По его мнению, сокращать налоговые льготы необходимо, они должны быть действительно точечными, адресными, там, где это целесообразно.

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27 февраля 2025 года Азамат Амрин презентовал в Мажилисе поправки в Налоговый кодекс РК.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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