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Общество

Мероприятия за 2-3 млрд тенге целесообразно проводить – вице-министр нацэкономики

Мероприятие с людьми , фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2025 12:15 Фото: pixabay
Вице-министр национальной экономики Арман Касенов рассказал, почему мероприятия стоимостью в несколько миллиардов тенге целесообразно проводить в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Арман Касенов 13 февраля 2025 года в Сенате отметил, что форумы и парады работают на репутацию и узнаваемость страны. И затраты на их проведение в размере 1-3 млрд тенге относительно экономики Казахстана являются небольшими.

"Например, Международный форум "Астана", там будут привлекаться средства спонсоров. Мы ожидаем, что вся сумма будет покрыта спонсорами. Но даже если бы она не была покрыта спонсорами, такая сумма, как 1,4 млрд тенге, 2 млрд тенге, это небольшая плата за то, чтобы повышать узнаваемость страны на международной арене для того, чтобы потенциальные инвесторы приезжали сюда", – сказал Арман Касенов.

Он напомнил, что в Казахстане годовые инвестиции в основной капитал составляют 40 млрд долларов. Прямые иностранные инвестиции – 20 млрд долларов. Это около 50 млн долларов прямых инвестиций в день.

"Проведение мероприятия, которое будет обходиться в 2-3 млн долларов, это более чем целесообразно, потому что это способствует приходу инвестиций. Во-вторых, потому что это способствует увеличению экспорта. Это целесообразные мероприятия, которые будут улучшать экономический рост и будут в последующем окупаться более чем в несколько раз", – заключил вице-министр.

Ранее сообщалось, что на проведение военного парада в Астане, посвященного 80-летию Победы, запланировано около 2,5 млрд тенге. 

Бауыржан Муканов
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