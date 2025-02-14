Холдинг "Байтерек" обсудил развитие финансового сектора с банками Казахстана

13 февраля состоялась рабочая встреча с руководителями финансового сектора Казахстана, посвященная вопросам совершенствования и кредитования экономики.

В мероприятии приняли участие председатель Национального банка Республики Казахстан Тимур Сулейменов, председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, а также руководители банков второго уровня. В данной встрече принял участие также председатель Правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" Рустам Карагойшин.

Особое внимание уделено вопросам расширения кредитования реального сектора, а также созданию механизма гарантирования кредитов для малого и среднего бизнеса через специальный гарантийный фонд на базе дочерней организации Холдинга, АО "Фонд развития предпринимательства "Даму". Принято решение активизировать работу и усилить статус Проектного офиса по реализации инвестиционных проектов с использованием инструментов синдицированного (совместного) финансирования и софинансирования.

Фото: пресс-служба Национального банка

В рамках встречи обсуждены меры по выполнению поручения главы государства в части поддержки граждан, имеющих задолженность по кредитам. Участники рынка представили механизмы по снижению уровня проблемных займов и долговой нагрузки населения.

Кроме того, была представлена информация о текущем статусе развития Национальной цифровой финансовой инфраструктуры, включая внедрение цифрового тенге, развитие Антифрод-центра и национальных платежных систем. В новом законопроекте о банках предусмотрено закрепление принципов функционирования этой инфраструктуры, распределение ответственности между участниками и обязательное подключение всех участников финансового рынка к ее сервисам. Совместно с финансовым сектором обсуждены концептуальные подходы к созданию регуляторной среды для оборота цифровых финансовых активов.

Фото: пресс-служба Национального банка

Комментируя итоги встречи, председатель Правления АО "НУХ "Байтерек" Рустам Карагойшин отметил:

"Мы продолжаем развивать механизмы поддержки бизнеса, направленные на улучшение доступа предпринимателей к финансированию. Создание специального гарантийного фонда на базе АО "ФРП "Даму" – важный шаг в этом направлении, способствующий расширению кредитования малого и среднего бизнеса и стимулированию экономического роста".

По итогам встречи достигнута договоренность о систематизации совместной работы по ключевым вопросам развития финансового рынка и кредитования экономики.