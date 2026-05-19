Передача проектов холдинга "Байтерек" банкам: что обсуждали на правчасе в Сенате

18 мая в Сенате состоялся правительственный час на тему финансового стимулирования роста экономики, передает корреспондент Zakon.kz.

В ходе правчаса были озвучены интересные предложения, одним из которых стала инициатива по передаче части "зрелых" проектов холдинга "Байтерек" банкам второго уровня.

"Такой подход позволит увеличить объем доступного финансирования для крупных инфраструктурных и производственных проектов, снизить концентрацию рисков, эффективно использовать государственный капитал, а также вовлечь в реализацию проектов рыночную экспертизу банковского сектора. Кроме того, мы считаем перспективной постепенную передачу банкам второго уровня части зрелых проектов институтов развития, которые уже вышли на стадию операционной устойчивости", – сказала председатель Совета Ассоциации финансистов Казахстана Елена Бахмутова.

По ее мнению, это позволит институтам развития высвобождать капитал для запуска новых проектов, а банкам – расширить участие в долгосрочном финансировании экономики.

Бахмутова подчеркнула, что проактивное инвестирование – политика, которую сейчас реализует холдинг "Байтерек", в какой-то мере вызвана высокой стоимостью фондирования, высокой инфляцией и, как следствие, базовой ставкой.

"Тем не менее работа холдинга "Байтерек" сегодня демонстрирует свою эффективность. В конце прошлого года была существенно усилена координационная работа путем создания Проектного офиса, в деятельности которого активно участвуют "Байтерек", МНЭ, Национальный банк, АРРФР и 16 банков второго уровня. Таким образом, большинство БВУ вовлечены в работу данного Проектного офиса, и в этом смысле необходимый масштаб уже обеспечен", – отметила Бахмутова.

В свою очередь вице-министр национальной экономики Арман Касенов на брифинге по итогам правчаса назвал данную инициативу отличным предложением. Он заверил, что министерство крайне заинтересовано, чтобы "Байтерек" сотрудничал с банками.

"Холдинг открыт к тому, чтобы рефинансировать имеющиеся кредиты в банки второго уровня. Это, во-первых, позволит вовлечь банки к финансированию проектов реального сектора, во-вторых, у холдинга высвободятся средства, чтобы они могли предоставлять новые займы. Мы полностью поддерживаем данную инициативу", – подчеркнул он.

Как отметил глава холдинга "Байтерек" Рустам Карагойшин, в целом такая работа уже начата.

"Мы начали эту работу в конце прошлого года и уже передали банкам второго уровня портфель на сумму 650 млн долларов. Речь идет о крупных инвестиционных проектах по линии БРК. Это стало возможным потому, что средняя инвестиционная фаза проектов составляет 3-4 года. На сегодняшний день часть проектов уже завершила инвестиционный этап и достигла финансовых показателей, предусмотренных бизнес-планами. Именно такие проекты мы передаем банкам второго уровня. Освобождение портфеля на эту сумму, соответственно, дает нам возможность запускать новые проекты. До конца года мы планируем передать еще проекты на 1 млрд долларов. Кроме того, формируем pipeline еще на 3,5 млрд долларов – это проекты, которые также подходят к завершению инвестиционной стадии. Сейчас мы обсуждаем их с банками второго уровня. Таким образом, будем передавать БВУ надежных заемщиков", – сказал он в ходе брифинга.

Отвечая на вопрос сенатора о финансировании в 2026 году и запуске новой программы "Заказ на инвестиции", Рустам Карагойшин отметил, что, несмотря на сокращение объема ресурсов в прошлом году, работа холдинга не велась в авральном режиме.

По его словам, по сравнению с 2023 годом финансирование оборотного капитала в сельском хозяйстве было увеличено почти в пять раз. Этот темп сохраняется и в текущем году – объем финансирования планируется довести до 750 млрд тенге. При этом часть программ была трансформирована: в частности, программа прямого кредитования на 140 млрд тенге заменена программой "Кең Дала-2".

Карагойшин подчеркнул, что все проекты проходят полноценную процедуру рассмотрения и оценки рисков. Решения принимаются уполномоченными органами в рамках утвержденной инвестиционной политики и действующих регламентов.

"Здесь нет такого, что мы в авральном режиме закрываем глаза на риски. Все проекты проходят через нашу систему, а решения принимаются соответствующими уполномоченными органами", – отметил он.

Глава холдинга также сообщил, что в предыдущие годы "Байтерек" активно использовал собственные возможности для привлечения финансирования. Если ранее соотношение бюджетных и привлеченных средств составляло 1:1 или 1:2, то сегодня холдинг обеспечивает привлечение до 6-7 тенге на каждый 1 тенге бюджетных средств.

Говоря о механизме "Заказ на инвестиции", Карагойшин пояснил, что проекты поступают в холдинг через профильные министерства и Национальную цифровую инвестиционную платформу. На сегодняшний день предварительно проанализировано более 1500 проектов, из которых 266 уже прошли первичный этап отбора.

По его словам, при рассмотрении проектов особое внимание уделяется их приоритетности для экономики, прежде всего с точки зрения импортозамещения и экспортного потенциала. В частности, по линии Министерства сельского хозяйства поступили предложения по 12 направлениям, включая производство мяса птицы, сахара и развитие животноводства.

Кроме того, холдинг активно рассматривает проекты в сфере строительных материалов, металлургии и химической промышленности. В частности, в этом году планируется запуск нескольких крупных проектов по производству удобрений – один из них уже профинансирован.

"По металлургии мы в основном работаем с частным сегментом и смотрим на локализацию дальнейшего передела. По медному направлению Казахстану необходим как минимум один плавильный завод. Сейчас этот вопрос прорабатывается совместно с правительством, чтобы определить, какое направление будет наиболее эффективным", – добавил Карагойшин.

В качестве примера странового проекта он привел одну из инициатив в сфере АПК.

"Если говорить об аграрном сегменте, то сегодня вблизи Астаны строится завод Teriyaki Agro. Проект ориентирован на глубокую переработку пшеницы и гороха. По сути, речь идет о выпуске продукции более высокого передела, которая будет создавать дополнительную добавленную стоимость и обеспечивать новый рост экономики. Завод позволит перерабатывать более 250 тыс. тонн пшеницы в год. При этом проект будет реализован в три этапа. Объем прямых иностранных инвестиций на первом этапе составит порядка 180 млрд тенге. В сельском хозяйстве реализуется несколько подобных проектов. Аналогичные инициативы также развиваются в металлургии, химической промышленности и производстве удобрений", – заключил глава холдинга.