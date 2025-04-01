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События

На какие товары казахстанцам необходима пассажирская таможенная декларация

На какие товары казахстанцам необходима таможенная декларация, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2025 17:18 Фото: pxhere
В Департаменте государственных доходов по Мангистауской области 1 апреля 2025 года рассказали, на какие товары казахстанцам необходимо иметь пассажирскую таможенную декларацию, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что пассажирская таможенная декларация – это документ, заполняемый физическими лицами при перемещении товаров для личного пользования через границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Существуют следующие способы сдачи декларации:

  • портал электронного правительства eGov.kz;
  • мобильное приложение e-Salyq Azamat.
"Пассажирскую таможенную декларацию подают физические лица. Услуга оказывается бесплатно. Срок оказания услуги – в течение 4 часов рабочего времени с момента регистрации пассажирской таможенной декларации", – отметили в Департаменте государственных доходов.

К товарам, на которые необходима пассажирская таможенная декларация, относятся:

  • деньги на сумму, эквивалентную 10 000 долларов США (курс учитывается на дату пересечения границы);
  • личные автотранспортные средства;
  • драгоценные материалы;
  • культурные ценности;
  • животные и растения;
  • оружие и наркотические вещества.

При ввозе на территорию ЕАЭС обязательному декларированию также подлежат товары, количество и стоимость которых превышает норму беспошлинного ввоза.

За недекларирование товаров для физических лиц установлена административная, а также уголовная ответственность.

Ранее в Верховном суде рассказали о казахстанце, который поехал в Китай, чтобы за наличку купить машину, но остался и без денег, и без транспорта.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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