На какие товары казахстанцам необходима пассажирская таможенная декларация
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В Департаменте государственных доходов по Мангистауской области 1 апреля 2025 года рассказали, на какие товары казахстанцам необходимо иметь пассажирскую таможенную декларацию, сообщает Zakon.kz.
В ведомстве напомнили, что пассажирская таможенная декларация – это документ, заполняемый физическими лицами при перемещении товаров для личного пользования через границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Существуют следующие способы сдачи декларации:
- портал электронного правительства eGov.kz;
- мобильное приложение e-Salyq Azamat.
"Пассажирскую таможенную декларацию подают физические лица. Услуга оказывается бесплатно. Срок оказания услуги – в течение 4 часов рабочего времени с момента регистрации пассажирской таможенной декларации", – отметили в Департаменте государственных доходов.
К товарам, на которые необходима пассажирская таможенная декларация, относятся:
- деньги на сумму, эквивалентную 10 000 долларов США (курс учитывается на дату пересечения границы);
- личные автотранспортные средства;
- драгоценные материалы;
- культурные ценности;
- животные и растения;
- оружие и наркотические вещества.
При ввозе на территорию ЕАЭС обязательному декларированию также подлежат товары, количество и стоимость которых превышает норму беспошлинного ввоза.
За недекларирование товаров для физических лиц установлена административная, а также уголовная ответственность.
Ранее в Верховном суде рассказали о казахстанце, который поехал в Китай, чтобы за наличку купить машину, но остался и без денег, и без транспорта.
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