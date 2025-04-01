На какие товары казахстанцам необходима пассажирская таможенная декларация

В Департаменте государственных доходов по Мангистауской области 1 апреля 2025 года рассказали, на какие товары казахстанцам необходимо иметь пассажирскую таможенную декларацию, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что пассажирская таможенная декларация – это документ, заполняемый физическими лицами при перемещении товаров для личного пользования через границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Существуют следующие способы сдачи декларации:

портал электронного правительства eGov.kz;

мобильное приложение e-Salyq Azamat.

"Пассажирскую таможенную декларацию подают физические лица. Услуга оказывается бесплатно. Срок оказания услуги – в течение 4 часов рабочего времени с момента регистрации пассажирской таможенной декларации", – отметили в Департаменте государственных доходов.

К товарам, на которые необходима пассажирская таможенная декларация, относятся:

деньги на сумму, эквивалентную 10 000 долларов США (курс учитывается на дату пересечения границы);

личные автотранспортные средства;

драгоценные материалы;

культурные ценности;

животные и растения;

оружие и наркотические вещества.

При ввозе на территорию ЕАЭС обязательному декларированию также подлежат товары, количество и стоимость которых превышает норму беспошлинного ввоза.

За недекларирование товаров для физических лиц установлена административная, а также уголовная ответственность.

Ранее в Верховном суде рассказали о казахстанце, который поехал в Китай, чтобы за наличку купить машину, но остался и без денег, и без транспорта.