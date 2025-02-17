Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 17 февраля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 495,28 тенге, евро – 518,41 тенге, рубля – 5,44 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 499 тенге, продажи – 505 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 519 тенге, продажи – 526 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,32 тенге, продажи – 5,42 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 499,5 тенге, продажи – 504,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 522 тенге, продажи – 527 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,31 тенге, продажи – 5,43 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 498 тенге, продажи – 502 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 520 тенге, продажи – 527 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,36 тенге, продажи – 5,43 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.