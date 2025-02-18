"Золотая подушка" Казахстана: как рост резервов в золоте спасает международные резервы страны

Международные резервы Казахстана в январе 2025 года впервые с сентября прошлого года показали рост, достигнув 103,5 млрд долларов США, сообщает Zakon.kz.

Такой рост стал возможен исключительно благодаря увеличению золотовалютных резервов (ЗВР), в то время как активы в свободно конвертируемой валюте (СКВ) продолжили снижение. Что стоит за этой динамикой и как Нацбанк Казахстана адаптируется к новым экономическим вызовам?

Рост ЗВР: золото в приоритете

По данным НБРК, чистые золотовалютные резервы в январе выросли до 45,0 млрд долларов, что на 1,4 млрд больше, чем в декабре 2024 года. Основной вклад в этот рост внесло монетарное золото, объем которого увеличился на 8,36% за месяц – до 25,8 млрд долларов.

При этом активы в СКВ сократились на 2,9%, или на 646 млн долларов. Это снижение связано с тем, что Нацбанк впервые провел операции зеркалирования эмиссии: для покупки золота был продан соответствующий объем СКВ на сумму 465 млн долларов. Таким образом, Казахстан продолжает наращивать золотую составляющую своих резервов, что может быть стратегическим шагом для защиты от валютных рисков и глобальной экономической нестабильности.

Фото: nationalbank.kz

Динамика резервов: итоги года

Активы Национального фонда Казахстана, которые с февраля 2024 года учитываются за вычетом обязательств по программе "Нацфонд – детям", в январе снизились на 0,5%, составив 58,5 млрд долларов. Это продолжение негативной тенденции, наблюдаемой с начала прошлого года.

За период с января 2024 по январь 2025 года международные резервы Казахстана показали разнонаправленную динамику:

чистые ЗВР выросли на 29,8% (+10,3 млрд долларов);

активы Нацфонда сократились на 1,7% (-982 млн долларов);

чистые международные резервы в целом увеличились на 9,9% (+9,3 млрд долларов).

Стратегия Нацбанка: золото vs СКВ

Рост золотовалютных резервов, особенно за счет монетарного золота, стал ключевым фактором увеличения внешних резервов Казахстана. Однако такая стратегия имеет свои нюансы. Ранее накопление золота негативно сказывалось на денежной массе из-за эмиссии, но теперь Нацбанк начал зеркалировать этот эффект, продавая СКВ для покупки золота.

Фото: nationalbank.kz

Важен разумный баланс

Рост ЗВР Нацбанка Казахстана в последние годы является ключевым источником роста внешних резервов, особенно что касается монетарного золота, которое, как оказалось, негативно сказывалось на денежной массе из-за эмиссии, пока недавно Нацбанк не решил зеркалировать такой эффект, отмечает Алишер Иманбеков, аналитик по рынкам сырья и финансов.

"Наращивание золотых резервов – это разумный шаг в условиях глобальной нестабильности, особенно на фоне ослабления позиций доллара и евро. Однако Казахстану важно не переусердствовать с этой стратегией, так как чрезмерная концентрация на золоте может ограничить ликвидность резервов в краткосрочной перспективе". Алишер Иманбеков

Другими словами, наращивание золотых резервов может быть выгодным в условиях глобальной нестабильности, но требует тщательного баланса. Снижение активов в СКВ может повлиять на долгосрочную устойчивость финансовой системы. Остается надеяться, что Нацбанк сможет сохранить этот баланс, обеспечивая стабильность экономики в условиях нынешней неопределенности.

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