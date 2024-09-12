Валюта, золото, активы: чистые международные резервы Казахстана достигли абсолютного максимума

Национальный банк Казахстана опубликовал отчет "Международные резервы и валютные активы Национального фонда РК". По предварительным данным, на 1 сентября 2024 года чистые международные резервы страны составили 103,1 млрд долларов США. Это абсолютный максимум за 10 лет, сообщает Zakon.kz.

В августе 2024 года чистые золотовалютные резервы (ЗВР) или (СКВ + золото) за вычетом обязательств выросли до 40,5 млрд долларов США. Доля золота в ЗВР в августе осталась на уровне 55%, а доля активов СКВ составила 45%.

Фото: nationalbank.kz

Фото: nationalbank.kz

Фото: nationalbank.kz

Фото: nationalbank.kz

Фото: nationalbank.kz

Как отмечает экономист Галымжан Айтказин, активы Нацфонда Казахстана, которые с февраля отражаются за вычетом обязательств по проекту "Нацфонд-детям", в августе выросли за месяц на 2,3% до 62,6 млрд долларов и находятся на максимальной отметке с апреля 2017 года.

"Состояния внешних буферов Казахстана в полном порядке, что вызвано хорошей диверсификацией валютных активов и роста цены золота в последние годы. Важно, чтобы это не ослепило правительство, позволяя в этих условиях изымать все больше трансфертов в Нацфонд, особенно сверх лимитов, как это происходит сейчас". Галымжан Айтказин

Напомним, что чистые продажи валюты со стороны Нацбанка в июле этого года составили 346 млн долларов, а в августе – 565 млн долларов. При этом, как мы уже сообщали, Нацбанк РК в сентябре планирует продать валюты из Нацфонда в размере от 900 млн до 1 млрд долларов США, что почти в два раза больше, чем было в августе.

Продажи золотовалютных резервов ожидаются на уровне 230-250 млн долларов, а для ЕНПФ планируется покупка валюты в размере 450-550 млн долларов, что так же значительно больше, чем было в июле.

Для справки. Международные резервы формируются за счет операций Нацбанка на внутреннем валютном рынке, где регулятор покупает невостребованные импортерами и инвесторами излишки валюты. Купленная валюта хранится на счетах в иностранных банках или направляется на покупку ликвидных активов и золота.

Отметим также, что на прошлой неделе председатель Нацбанка Тимур Сулейменов рассказал, что Казахстан уже обеспечил себе финансовую стабильность. Он напомнил, что более 400 млрд долларов прямых иностранных инвестиций были привлечены в Казахстан с момента получения независимости.

"Это очень хорошие цифры не только для Центральной Азии, но и в целом для всего мира, если смотреть на прямые иностранные инвестиции на душу населения. У нас также есть хорошие финансовые резервы, более 6 млрд долларов. У нас также есть резервы Нацбанка, более 42 млрд. Также у нас есть пенсионный фонд. Поэтому в целом государственные резервы, на которые мы можем полагаться, представляют порядка 150 млрд долларов". Тимур Сулейменов

Ранее мы рассказали о том, как российский рубль сможет поддержать национальную валюту Казахстана.