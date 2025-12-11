Золотой хедж: как Нацбанк страхует резервы от падения цен на нефть

Нацбанк Казахстана в ноябре увеличил совокупные международные резервы страны до 125,7 млрд долларов, сделав ставку на золото как основной инструмент защиты от внешней нестабильности и снижения нефтяных котировок, сообщает Zakon.kz.

Рост на фоне волатильности: статистика ноября

Согласно данным регулятора, валовые международные резервы Национального банка в ноябре выросли на 2,7%, достигнув 62,1 млрд долларов. Динамика была обеспечена исключительно переоценкой и покупкой драгметалла: золотой портфель за месяц увеличился на 6,2% – до 44,5 млрд долларов. Агрессивное пополнение золотого запаса позволило регулятору компенсировать волатильность других активов и укрепить финансовый суверенитет, отметили специалисты Ассоциации финансистов Казахстана.

В то же время в структуре резервов наблюдались и другие изменения:

средства банков второго уровня на счетах и депозитах в Нацбанке снизились на 5,3% – до 17,5 млрд долларов;

активы Национального фонда в иностранной валюте составили 63,6 млрд долларов;

совокупные международные резервы страны, включая активы Нацфонда, выросли за ноябрь на 1,5 млрд долларов.

Фото: Zakon.kz

Глобальная гонка: Казахстан в тройке лидеров по скупке золота

По данным Всемирного золотого совета (WGC), с января по октябрь 2025 года Нацбанк Казахстана стал одним из самых активных покупателей драгметалла на мировом рынке. В глобальном рейтинге страна заняла второе место, пополнив запасы драгметалла на 32,4 тонны, уступив по этому показателю только Польше (67,1 тонны) и опередив Китай (22,7 тонны).

Эта стратегия отражает долгосрочный тренд на диверсификацию активов. Если на 1 января 2024 года стоимость золота в резервах составляла 19,682 млрд долларов, то к началу 2025 года показатель вырос до 25,838 млрд долларов. Текущие вложения в 44,5 млрд долларов подтверждают, что золото стало доминирующим защитным активом страны.

Зеркалирование и буфер устойчивости

Глава Нацбанка Тимур Сулейменов характеризует нарастающий объем активов как надежную страховку: международные резервы страны – это "прочный буфер устойчивости в условиях глобальной нестабильности". Еще в начале года регулятор обозначил курс на достижение монетарного нейтралитета в покупках золота для эффективной защиты экономики от внешних шоков.

Кстати, роль золотых запасов ощутима для каждого гражданина: она напрямую отражается на курсе доллара.

Так, в октябре и ноябре фактором укрепления тенге послужили повышенные продажи американской валюты Нацбанком в рамках так называемого зеркалирования. Его суть заключается в следующем: валюта продается на рынке в эквиваленте эмиссии тенге, которая ранее была осуществлена для выкупа золота у отечественных производителей. В октябре и ноябре такие операции послужили фоном для укрепления национальной валюты, помогая регулятору изымать избыточную ликвидность.

Пределы защитной стратегии

В конце добавим, что, на наш взгляд, ставка на золото, конечно, обеспечивает техническую устойчивость резервов, позволяя Нацбанку сглаживать последствия от падения цен на нефть.

Однако такая стратегия остается преимущественно оборонительной: она эффективно страхует накопления от внешних шоков, но не устраняет причину их уязвимости – высокую зависимость платежного баланса от сырьевого цикла.

В 2026 году ключевым вызовом станет не просто наращивание "золотого щита", а поиск механизмов, при которых накопленная макроэкономическая стабильность начнет трансформироваться в рост реального сектора.

Ранее сообщалось, что с 31 мая 2017 года через банки второго уровня казахстанцы купили 246 882 золотых слитка общим весом 8,6 тонны.