Финансы

Золотой хедж: как Нацбанк страхует резервы от падения цен на нефть

Золотые слитки, золотой слиток, золото, накопления, сбережения, слитки из золота, слиток, слитки, мерные слитки, мерный слиток, инвестиционное золото, стоимость золота, цена золота , фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 14:35 Фото: pexels
Нацбанк Казахстана в ноябре увеличил совокупные международные резервы страны до 125,7 млрд долларов, сделав ставку на золото как основной инструмент защиты от внешней нестабильности и снижения нефтяных котировок, сообщает Zakon.kz.

Рост на фоне волатильности: статистика ноября

Согласно данным регулятора, валовые международные резервы Национального банка в ноябре выросли на 2,7%, достигнув 62,1 млрд долларов. Динамика была обеспечена исключительно переоценкой и покупкой драгметалла: золотой портфель за месяц увеличился на 6,2% – до 44,5 млрд долларов. Агрессивное пополнение золотого запаса позволило регулятору компенсировать волатильность других активов и укрепить финансовый суверенитет, отметили специалисты Ассоциации финансистов Казахстана.

В то же время в структуре резервов наблюдались и другие изменения:

  • средства банков второго уровня на счетах и депозитах в Нацбанке снизились на 5,3% – до 17,5 млрд долларов;
  • активы Национального фонда в иностранной валюте составили 63,6 млрд долларов;
  • совокупные международные резервы страны, включая активы Нацфонда, выросли за ноябрь на 1,5 млрд долларов.

Фото: Zakon.kz

Глобальная гонка: Казахстан в тройке лидеров по скупке золота

По данным Всемирного золотого совета (WGC), с января по октябрь 2025 года Нацбанк Казахстана стал одним из самых активных покупателей драгметалла на мировом рынке. В глобальном рейтинге страна заняла второе место, пополнив запасы драгметалла на 32,4 тонны, уступив по этому показателю только Польше (67,1 тонны) и опередив Китай (22,7 тонны).

Эта стратегия отражает долгосрочный тренд на диверсификацию активов. Если на 1 января 2024 года стоимость золота в резервах составляла 19,682 млрд долларов, то к началу 2025 года показатель вырос до 25,838 млрд долларов. Текущие вложения в 44,5 млрд долларов подтверждают, что золото стало доминирующим защитным активом страны.

Зеркалирование и буфер устойчивости

Глава Нацбанка Тимур Сулейменов характеризует нарастающий объем активов как надежную страховку: международные резервы страны – это "прочный буфер устойчивости в условиях глобальной нестабильности". Еще в начале года регулятор обозначил курс на достижение монетарного нейтралитета в покупках золота для эффективной защиты экономики от внешних шоков.

Кстати, роль золотых запасов ощутима для каждого гражданина: она напрямую отражается на курсе доллара.

Так, в октябре и ноябре фактором укрепления тенге послужили повышенные продажи американской валюты Нацбанком в рамках так называемого зеркалирования. Его суть заключается в следующем: валюта продается на рынке в эквиваленте эмиссии тенге, которая ранее была осуществлена для выкупа золота у отечественных производителей. В октябре и ноябре такие операции послужили фоном для укрепления национальной валюты, помогая регулятору изымать избыточную ликвидность.

Пределы защитной стратегии

В конце добавим, что, на наш взгляд, ставка на золото, конечно, обеспечивает техническую устойчивость резервов, позволяя Нацбанку сглаживать последствия от падения цен на нефть.

Однако такая стратегия остается преимущественно оборонительной: она эффективно страхует накопления от внешних шоков, но не устраняет причину их уязвимости – высокую зависимость платежного баланса от сырьевого цикла.

В 2026 году ключевым вызовом станет не просто наращивание "золотого щита", а поиск механизмов, при которых накопленная макроэкономическая стабильность начнет трансформироваться в рост реального сектора.

Ранее сообщалось, что с 31 мая 2017 года через банки второго уровня казахстанцы купили 246 882 золотых слитка общим весом 8,6 тонны.

Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
