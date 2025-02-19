Как санкции против России изменили торговлю Казахстана: анализ и прогноз

По итогам 2024 года Россия стала крупнейшим поставщиком товаров в Казахстан, обеспечив 30,5% всего импорта республики, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, за год страна импортировала из России продукции на 18,2 млрд долларов США, что на 8,3% больше по сравнению с 2023 годом. В то же время экспорт из Казахстана в РФ сократился на 6,5% и составил 9,54 млрд долларов, что увеличило торговый дефицит республики с Россией до 8,7 млрд долларов.

Торговые партнеры Казахстана: динамика

Среди основных поставщиков товаров в Казахстан по итогам 2024 года также значатся:

Китай –15,15 млрд долларов (25,3%);

Германия – 2,83 млрд (4,7%);

США – 2,24 млрд (3,8%);

Южная Корея – 1,9 млрд (3,2%).

Основными торговыми партнерами Казахстана по экспорту стали:

Италия – 18,66 млрд (22,9%);

Китай – 14,89 млрд (18,3%);

Россия – 9,54 млрд (11,7%);

Нидерланды – 5,29 млрд (6,5%);

Франция – 3,68 млрд (4,5%).

Общий объем внешней торговли Казахстана в 2024 году составил 141,4 млрд долларов, что на 1,3% больше, чем годом ранее. Экспорт вырос на 3,1%, достигнув 81,6 млрд долларов, тогда как импорт сократился на 1% до 59,7 млрд долларов.

Фото: stat.gov.kz

Кроме того, Россия продолжает оставаться ключевым торговым партнером Казахстана в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). На нее приходится 91,3% товарооборота РК со странами Союза, за ней следуют Кыргызстан (5,6%), Беларусь (3%) и Армения (0,1%). В целом, объем торговли Казахстана со странами ЕАЭС вырос на 2,2%, достигнув 30,4 млрд долларов по итогам 2024 года.

Структура импорта и экспорта

Казахстан преимущественно импортировал (суммы в долларах):

машины и оборудование – 25,6 млрд;

продукцию химической отрасли – 9,45 млрд;

продукты животного и растительного происхождения – 6,7 млрд;

металлы – 5,8 млрд;

текстиль – 3,4 млрд.

Основу экспорта страны составили:

минеральное топливо и нефтепродукты – 51,8 млрд;

металлы – 10,9 млрд;

продукция химической промышленности – 7 млрд;

машины и оборудование – 4,7 млрд;

продукты животного и растительного происхождения – 5 млрд.

Влияние санкций на внешнюю торговлю Казахстана

Санкционные ограничения против России внесли серьезные коррективы в торговые потоки Казахстана. В условиях санкционного давления многие российские компании начали использовать Казахстан как логистический узел для импорта продукции, ранее поступавшей напрямую из западных стран, отметил экономический эксперт Айдар Касымов.

Фото: stat.gov.kz

Одновременно Казахстан усилил торговые связи с Китаем, который стал альтернативным поставщиком товаров, утративших возможность поступления товаров в РФ из Европы и США. В результате Казахстан оказался в ситуации, когда его торговый баланс все больше зависит от геополитических факторов, – ряд западных компаний использовали Казахстан как посредническую площадку, что повлияло на рост импорта высокотехнологичной продукции.

"Санкционные ограничения изменили ландшафт торговли Казахстана. В краткосрочной перспективе страна выиграла за счет роста поставок из России и Китая, однако в долгосрочной перспективе зависимость от одного или двух ключевых партнеров может создать риски для экономики". Айдар Касымов

Рост зависимости от российского импорта и возможные риски

Как отмечают эксперты, значительное увеличение доли российских товаров в структуре казахстанского импорта может усилить зависимость страны от экономических процессов в РФ.

"Рост импорта из России выше 30% говорит о сильной зависимости Казахстана от российских поставок. Однако Китай остается ключевым конкурентом РФ, и в ближайшие годы можно ожидать перераспределения долей". Аналитик Центра экономических исследований (Новосибирск, Россия) Дамир Файзуллин

Также существует вероятность, что Казахстан столкнется с дополнительным санкционным давлением, если его роль как транзитного центра для товаров, подпадающих под международные ограничения, продолжит расти. Это может привести к усилению регулирования со стороны западных стран и снижению доступа к определенным видам продукции.

Прогнозы: что ждать в будущем?

В условиях продолжающегося санкционного давления и изменяющейся геополитической обстановки Казахстану предстоит балансировать между экономическими интересами и возможными рисками. Аналитики полагают, что в ближайшие годы страна может диверсифицировать свою внешнеторговую политику, расширяя сотрудничество с Ближним Востоком и странами Юго-Восточной Азии. Это позволит снизить зависимость от России и Китая, а также минимизировать риски, связанные с возможными санкционными ограничениями.

Эксперты также отмечают, что Казахстан может усилить производство собственной продукции, чтобы уменьшить долю импорта в стратегически важных секторах. Однако этот процесс требует значительных инвестиций и времени.

Таким образом, Казахстан оказался в сложной, но в то же время перспективной ситуации, где грамотное управление торговой политикой и поиск новых партнеров могут сыграть ключевую роль в дальнейшем развитии экономики.

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