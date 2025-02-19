Как санкции против России изменили торговлю Казахстана: анализ и прогноз
Согласно данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, за год страна импортировала из России продукции на 18,2 млрд долларов США, что на 8,3% больше по сравнению с 2023 годом. В то же время экспорт из Казахстана в РФ сократился на 6,5% и составил 9,54 млрд долларов, что увеличило торговый дефицит республики с Россией до 8,7 млрд долларов.
Торговые партнеры Казахстана: динамика
Среди основных поставщиков товаров в Казахстан по итогам 2024 года также значатся:
- Китай –15,15 млрд долларов (25,3%);
- Германия – 2,83 млрд (4,7%);
- США – 2,24 млрд (3,8%);
- Южная Корея – 1,9 млрд (3,2%).
Основными торговыми партнерами Казахстана по экспорту стали:
- Италия – 18,66 млрд (22,9%);
- Китай – 14,89 млрд (18,3%);
- Россия – 9,54 млрд (11,7%);
- Нидерланды – 5,29 млрд (6,5%);
- Франция – 3,68 млрд (4,5%).
Общий объем внешней торговли Казахстана в 2024 году составил 141,4 млрд долларов, что на 1,3% больше, чем годом ранее. Экспорт вырос на 3,1%, достигнув 81,6 млрд долларов, тогда как импорт сократился на 1% до 59,7 млрд долларов.
Фото: stat.gov.kz
Кроме того, Россия продолжает оставаться ключевым торговым партнером Казахстана в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). На нее приходится 91,3% товарооборота РК со странами Союза, за ней следуют Кыргызстан (5,6%), Беларусь (3%) и Армения (0,1%). В целом, объем торговли Казахстана со странами ЕАЭС вырос на 2,2%, достигнув 30,4 млрд долларов по итогам 2024 года.
Структура импорта и экспорта
Казахстан преимущественно импортировал (суммы в долларах):
- машины и оборудование – 25,6 млрд;
- продукцию химической отрасли – 9,45 млрд;
- продукты животного и растительного происхождения – 6,7 млрд;
- металлы – 5,8 млрд;
- текстиль – 3,4 млрд.
Основу экспорта страны составили:
- минеральное топливо и нефтепродукты – 51,8 млрд;
- металлы – 10,9 млрд;
- продукция химической промышленности – 7 млрд;
- машины и оборудование – 4,7 млрд;
- продукты животного и растительного происхождения – 5 млрд.
Влияние санкций на внешнюю торговлю Казахстана
Санкционные ограничения против России внесли серьезные коррективы в торговые потоки Казахстана. В условиях санкционного давления многие российские компании начали использовать Казахстан как логистический узел для импорта продукции, ранее поступавшей напрямую из западных стран, отметил экономический эксперт Айдар Касымов.
Фото: stat.gov.kz
Одновременно Казахстан усилил торговые связи с Китаем, который стал альтернативным поставщиком товаров, утративших возможность поступления товаров в РФ из Европы и США. В результате Казахстан оказался в ситуации, когда его торговый баланс все больше зависит от геополитических факторов, – ряд западных компаний использовали Казахстан как посредническую площадку, что повлияло на рост импорта высокотехнологичной продукции.
"Санкционные ограничения изменили ландшафт торговли Казахстана. В краткосрочной перспективе страна выиграла за счет роста поставок из России и Китая, однако в долгосрочной перспективе зависимость от одного или двух ключевых партнеров может создать риски для экономики".Айдар Касымов
Рост зависимости от российского импорта и возможные риски
Как отмечают эксперты, значительное увеличение доли российских товаров в структуре казахстанского импорта может усилить зависимость страны от экономических процессов в РФ.
"Рост импорта из России выше 30% говорит о сильной зависимости Казахстана от российских поставок. Однако Китай остается ключевым конкурентом РФ, и в ближайшие годы можно ожидать перераспределения долей". Аналитик Центра экономических исследований (Новосибирск, Россия) Дамир Файзуллин
Также существует вероятность, что Казахстан столкнется с дополнительным санкционным давлением, если его роль как транзитного центра для товаров, подпадающих под международные ограничения, продолжит расти. Это может привести к усилению регулирования со стороны западных стран и снижению доступа к определенным видам продукции.
Прогнозы: что ждать в будущем?
В условиях продолжающегося санкционного давления и изменяющейся геополитической обстановки Казахстану предстоит балансировать между экономическими интересами и возможными рисками. Аналитики полагают, что в ближайшие годы страна может диверсифицировать свою внешнеторговую политику, расширяя сотрудничество с Ближним Востоком и странами Юго-Восточной Азии. Это позволит снизить зависимость от России и Китая, а также минимизировать риски, связанные с возможными санкционными ограничениями.
Эксперты также отмечают, что Казахстан может усилить производство собственной продукции, чтобы уменьшить долю импорта в стратегически важных секторах. Однако этот процесс требует значительных инвестиций и времени.
Таким образом, Казахстан оказался в сложной, но в то же время перспективной ситуации, где грамотное управление торговой политикой и поиск новых партнеров могут сыграть ключевую роль в дальнейшем развитии экономики.
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