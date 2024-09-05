Импорт на полках: какие страны стали поставлять больше своих продуктов в Казахстан

Как изменилась динамика импорта продовольственных товаров в Казахстан и какие страны стали наиболее крупными поставщиками продтоваров – в материале Zakon.kz.

В первом полугодии 2024 года общий объем импорта продовольственных товаров в Казахстан достиг 2,4 млрд долларов США, что на 45% превышает показатели 2021 года, говорится в исследовании Economy.kz.

Эксперт по торговой политике Ернар Серик отмечает, что, несмотря на рост, физический объем импорта оставался относительно стабильным в пределах 3,5-3,6 миллиона тонн, что указывает на значительное удорожание импортируемых товаров.

Основными поставщиками стали страны СНГ с долей 60% от всего объема импорта. При этом доминирующее положение на рынке занимает Россия – 43%. Уточняется, что, несмотря на геополитическую нестабильность и санкции, поставки остаются высокими, подчеркивая стратегическую важность этих стран как основных партнеров.

"Интересным является изменение динамики поставок от Узбекистана и Беларуси. Если Узбекистан сократил свои поставки с 8% до 5%, то Беларусь, наоборот, увеличила свой удельный вес с 5% до 6% благодаря активной экспортной политике, особенно в сегменте молочной продукции". Ернар Серик

За рассматриваемый период увеличилась доля Азии и Китая – с 14% до 16% и с 6% до 7%, соответственно. Эксперт подчеркивает, что укрепление торговых связей и рост экспорта агропродукции делают Китай все более значимым поставщиком, предлагая продукты по конкурентоспособным ценам.

К слову, согласно представленным данным, объем импорта из Индии сократился сразу на 38,7% (с 31 до 19 млн долларов) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: economy.kz

"Особое внимание заслуживает рост доли Европейского союза с 9% до 15% благодаря активной поставке продовольственных товаров из Испании и Польши, что связано с высоким качеством и диверсификацией источников". Ернар Серик

Объем импорта из Испании, как следует из таблицы, прирос весьма существенно с 9 до 111 млн долларов, или более чем в 12 раз, по сравнению с первым полугодием 2023 года. Таким образом, страна заняла наибольшую долю по импорту среди других стран ЕС (5%).

В заключении исследования эксперт указывает на стремление Казахстана диверсифицировать свои источники поставок продовольствия, что критически важно в условиях глобальной инфляции. В то же время поддержание стабильности физических объемов при росте стоимости импорта подчеркивает необходимость адаптации к изменяющимся экономическим реалиям и поиска новых надежных партнеров.