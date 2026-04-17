Финансы

Россия обеспечила около 30% импорта Казахстана: как изменилась структура торговли

Торговые отношения, торговля между странами, международная торговля, экспорт, товары, импорт, торговое сотрудничество, товарообмен, перевозка грузов, грузоперевозки, товарные контейнеры, контейнер, логистика, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2026 15:38 Фото: pexels
Товарооборот Казахстана с Россией по итогам 2025 года составил 27,4 млрд долларов, при этом экспорт снизился, а импорт продолжил рост. Как изменилась структура двусторонней торговли – выяснял Zakon.kz.

Экспорт ниже, импорт выше

Если разобрать общую цифру товарооборота, можно увидеть разнонаправленную динамику: экспорт снизился на 14,8%, тогда как импорт вырос на 3,5%. Доля России в общем товарообороте Казахстана также немного сократилась – до 19% против 20% годом ранее. Таким образом, ключевые изменения происходят не столько в объемах, сколько в структуре торговли, – отмечают аналитики Ассоциации финансистов Казахстана..

Смещение становится заметным при сравнении долей.

В экспорте Казахстана доля России снизилась до 10% с 12%, тогда как в импорте изменения минимальны – около 30% против 31% годом ранее.

Это указывает на более устойчивую роль российских поставок и постепенное смещение структуры торговли в сторону ввоза товаров.

Падение экспорта носит не точечный, а структурный характер. Сокращение зафиксировано по основным категориям: поставки химической продукции снизились на 565,3 млн долларов, транспортных средств – на 434,9 млн, минеральных продуктов – на 286,3 млн, металлов – на 279,7 млн. Речь идет о сегментах, связанных с переработкой и более высокой добавленной стоимостью, что влияет на качество экспортной структуры.

Разная динамика в разных сегментах

При этом рост наблюдался в отдельных направлениях. Поставки в РК продукции животного и растительного происхождения увеличились на 96,0 млн долларов, драгметаллов – на 105 млн. Однако эти категории не компенсируют снижение в ключевых позициях, и структура экспорта остается ограниченно диверсифицированной.

В отличие от экспорта, импорт демонстрирует более равномерный рост. Увеличение поставок отмечено по нескольким группам: минеральные продукты выросли на 482,3 млн долларов, продовольствие – на 252,8 млн, драгметаллы – на 256,7 млн. Рост обеспечен одновременно ценовыми факторами и увеличением физических объемов поставок.

Цены поддерживают импорт

Дополнительным фактором остается ценовое преимущество российских товаров. По итогам года индекс KZT/RUB составил 106,1 пункта. При этом рубль укрепился к тенге на 30,5%, однако различия в инфляции и производственных издержках сохраняют конкурентоспособность российских товаров на казахстанском рынке.

Разнонаправленная динамика экспорта и импорта отразилась на торговом балансе. Дефицит увеличился с 9,0 млрд до 11,1 млрд долларов, то есть на 22,9%. Основной фактор – опережающий рост импорта при снижении экспортных поставок. Параллельно меняется структура расчетов. Доля рубля в торговых операциях растет, что отражает процесс дедолларизации двусторонней торговли и усиливает роль национальных валют в расчетах.

"Таким образом, по итогам 2025 года торговля с РФ характеризуется углублением структурного дисбаланса и усилением зависимости от российских товаров".АФК

В краткосрочной перспективе данные дисбалансы, вероятно, сохранятся. Ослабление рубля к тенге (-6,5% c начала года) будет поддерживать ценовое преимущество российских товаров. При этом без реализации мер по диверсификации экономики и развитию внутреннего производства зависимость от импорта останется высокой, продолжая оказывать давление на торговый баланс, инфляцию и валютный рынок, – подчеркнули в ассоциации.

Ранее мы рассказали, что внешняя торговля Казахстана вышла в рост после целого года восстановления.

