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Финансы

Бухгалтерский учет в госучреждениях: внесены поправки

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, расчёт, аудит, аудитор, юридическая проверка, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, квитанция, квитанции, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2025 11:51 Фото: pexels
Министр финансов приказом от 14 февраля 2025 года внес изменения в Правила бухгалтерского учета и Учетной политики госучреждений, сообщает Zakon.kz.

Так, внесены поправки в части:

  • учета поступлений по методу начисления части чистого дохода;
  • приема данных из учетных бухгалтерских информационных систем государственных органов на ежедневной основе;
  • отражения финансовых инвестиций пропорционально доле участия госоргана от общей суммы чистых активов/капитала;
  • - отражения предоставленных и полученных займов по амортизированной стоимости с применением метода эффективной процентной ставки;
  • учета обязательных платежей в бюджет, по которым ведутся и не ведутся лицевые счета налогоплательщиков (налоговых агентов);
  • формирования резервов в отношении сомнительной задолженности получателей государственных гарантий;
  • отражения в бухгалтерском учете конфискованного имущества в виде запасов;
  • ведения учета автомобильных дорог как отдельного класса основных средств;
  • определения годовых норм износа для санитарного автотранспорта служб скорой медицинской помощи;
  • предоставления права государственным учреждениям самостоятельного определять срок полезной службы активов и годовых норм амортизации.

Соответствующие поправки также внесены в Учетную политику.

Все подробности – в приказе.

 Приказ вводится в действие со 2 марта 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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