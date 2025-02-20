Бухгалтерский учет в госучреждениях: внесены поправки
Фото: pexels
Министр финансов приказом от 14 февраля 2025 года внес изменения в Правила бухгалтерского учета и Учетной политики госучреждений, сообщает Zakon.kz.
Так, внесены поправки в части:
- учета поступлений по методу начисления части чистого дохода;
- приема данных из учетных бухгалтерских информационных систем государственных органов на ежедневной основе;
- отражения финансовых инвестиций пропорционально доле участия госоргана от общей суммы чистых активов/капитала;
- - отражения предоставленных и полученных займов по амортизированной стоимости с применением метода эффективной процентной ставки;
- учета обязательных платежей в бюджет, по которым ведутся и не ведутся лицевые счета налогоплательщиков (налоговых агентов);
- формирования резервов в отношении сомнительной задолженности получателей государственных гарантий;
- отражения в бухгалтерском учете конфискованного имущества в виде запасов;
- ведения учета автомобильных дорог как отдельного класса основных средств;
- определения годовых норм износа для санитарного автотранспорта служб скорой медицинской помощи;
- предоставления права государственным учреждениям самостоятельного определять срок полезной службы активов и годовых норм амортизации.
Соответствующие поправки также внесены в Учетную политику.
Все подробности – в приказе.
Приказ вводится в действие со 2 марта 2025 года.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript