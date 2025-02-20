Бухгалтерский учет в госучреждениях: внесены поправки

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Министр финансов приказом от 14 февраля 2025 года внес изменения в Правила бухгалтерского учета и Учетной политики госучреждений, сообщает Zakon.kz.

Так, внесены поправки в части: учета поступлений по методу начисления части чистого дохода;

приема данных из учетных бухгалтерских информационных систем государственных органов на ежедневной основе;

отражения финансовых инвестиций пропорционально доле участия госоргана от общей суммы чистых активов/капитала;

- отражения предоставленных и полученных займов по амортизированной стоимости с применением метода эффективной процентной ставки;

учета обязательных платежей в бюджет, по которым ведутся и не ведутся лицевые счета налогоплательщиков (налоговых агентов);

формирования резервов в отношении сомнительной задолженности получателей государственных гарантий;

отражения в бухгалтерском учете конфискованного имущества в виде запасов;

ведения учета автомобильных дорог как отдельного класса основных средств;

определения годовых норм износа для санитарного автотранспорта служб скорой медицинской помощи;

предоставления права государственным учреждениям самостоятельного определять срок полезной службы активов и годовых норм амортизации. Соответствующие поправки также внесены в Учетную политику. Все подробности – в приказе. Приказ вводится в действие со 2 марта 2025 года.

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