Обновлены правила ведения бухгалтерского учета в госучреждениях

Министр финансов приказом от 8 июня 2026 года внес изменения и дополнения в Правила ведения бухгалтерского учета в госучреждениях, сообщает Zakon.kz.

Главные изменения направлены на дальнейшую цифровизацию учета. Госучреждения будут обязаны ежедневно передавать данные о бухгалтерских операциях из своих учетных систем в ЕХД БО через интеграционные сервисы.

Основные поправки:

уточняется понятие "учетная цифровая система" и закрепляется использование данных государственных информационных систем для учета бюджетных поступлений;

меняется порядок учета налоговых и неналоговых поступлений;

вводятся новые субсчета для дебиторской и кредиторской задолженности;

уточнены правила признания доходов по КПН, НДС и другим налогам, а также порядок возврата излишне уплаченных сумм и неиспользованных целевых трансфертов. Обновлены правила учета основных средств, амортизации, социальных отчислений, операций в иностранной валюте и сумм тиынов, связанных с округлением выплат после изъятия наличных тиынов из обращения.

Бухгалтерам рекомендуется:

заранее проверить готовность учетных систем;

обновить рабочий план счетов и учетную политику;

подготовиться к новым требованиям по интеграции с государственными цифровыми платформами.

Приказ вводится в действие с 1 июля и частично с 12 июля 2026 года.