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Финансы

Обновлены правила ведения бухгалтерского учета в госучреждениях

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 11:57 Фото: freepik
Министр финансов приказом от 8 июня 2026 года внес изменения и дополнения в Правила ведения бухгалтерского учета в госучреждениях, сообщает Zakon.kz.

Главные изменения направлены на дальнейшую цифровизацию учета. Госучреждения будут обязаны ежедневно передавать данные о бухгалтерских операциях из своих учетных систем в ЕХД БО через интеграционные сервисы.

Основные поправки:

  • уточняется понятие "учетная цифровая система" и закрепляется использование данных государственных информационных систем для учета бюджетных поступлений;
  • меняется порядок учета налоговых и неналоговых поступлений;
  • вводятся новые субсчета для дебиторской и кредиторской задолженности;
  • уточнены правила признания доходов по КПН, НДС и другим налогам, а также порядок возврата излишне уплаченных сумм и неиспользованных целевых трансфертов. Обновлены правила учета основных средств, амортизации, социальных отчислений, операций в иностранной валюте и сумм тиынов, связанных с округлением выплат после изъятия наличных тиынов из обращения.

Бухгалтерам рекомендуется:

  • заранее проверить готовность учетных систем;
  • обновить рабочий план счетов и учетную политику;
  • подготовиться к новым требованиям по интеграции с государственными цифровыми платформами.

Приказ вводится в действие с 1 июля и частично с 12 июля 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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