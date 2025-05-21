Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 21 мая

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 21 мая 2025 года (на 11:10), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 511,59 тенге, евро – 575,28 тенге, рубля – 6,33. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 510 тенге, продажи – 516 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 573 тенге, продажи – 580 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,2 тенге, продажи – 6,35 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 511,3 тенге, продажи – 514 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 577 тенге, продажи – 583 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,23 тенге, продажи – 6,35 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 511 тенге, продажи – 514 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 575,8 тенге, продажи – 581 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,25 тенге, продажи – 6,31 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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