Мой ответ – слово "Нет!": как Евразийский банк помогает давать отпор мошенникам

В 2024 году интернет-мошенники похитили у казахстанцев 45,5 млрд тенге, – таковы шокирующие цифры, озвученные Департаментом по противодействию киберпреступности МВД РК, сообщает Zakon.kz.

В этих тревожных условиях защита от телефонных мошенников становится cовместной задачей граждан, правоохранительных органов и финансовых организаций.

О том, как распознать уловки мошенников и эффективно защитить свои сбережения, рассказывает управляющий директор по вопросам антифрод Евразийского банка Сауле Исабекова.

– Озвученные МВД цифры по кибермошенничеству за прошлый год просто поражают. Есть ли какие-то обнадеживающие тенденции на фоне таких данных?

– Положительные сдвиги в нашем банке есть. Статистика интернет-телефонного мошенничества (бум которого мы наблюдали в 2022-2023 годах), значительно сократилась в 2024 и 2025 годах. Это связано с комплексом мер, предпринятых правоохранительными органами, антифрод-центром, и, конечно же, банком.

– Вы упомянули антифрод-центр. Расскажите, пожалуйста, как он работает с банками?

– Антифрод-центр, созданный в июле 2024 года на базе Национальной платежной корпорации Национального банка, стал очень эффективным инструментом. Это единая платформа, работающая в режиме 24/7, где регистрируются все инциденты мошенничества, в том числе с указанием данных дроперов. Главное преимущество – это возможность оперативного блокирования похищенных средств. Как только клиент сообщает о мошенничестве в банк, информация сразу же регистрируется в антифрод-центре. Банк, куда были переведены деньги, видит это и имеет возможность быстро заблокировать средства, чтобы в дальнейшем, при содействии полиции, эти деньги вернуть клиенту.

– Какие случаи телефонного мошенничества сегодня наиболее распространены?

– Я бы разделила все случаи на несколько категорий. Первая – звонки под видом сотрудников КНБ, Нацбанка и полиции. Такие звонки чаще нацелены на людей зрелого возраста, так как мошенникам легче убедить эту категорию граждан. Но сегодня мы наблюдаем новую волну мошенничества – это вовлечение граждан в лжеинвестиции. Мошенники активно используют мотивацию быстрого заработка больших денег. Они предлагают вложения средств в разные инвестиционные платформы с громкими названиями, часто используя слова "профит", "инвест", имитируют названия известных казахстанских компаний. Люди, стремясь к быстрому заработку, не только теряют свои сбережения, но и денежные средства, которые оформляют в кредиты, чтобы вложиться в эти фиктивные проекты. Также набирают популярность схемы с продажей товаров по якобы сильно сниженным ценам в интернете.

Вот несколько типичных ситуаций.

Пример 1: "Звонок от следователя" (схема на страхе и угрозах). Одной нашей пожилой клиентке позвонили якобы из КНБ. Мошенники представились следователями и в течение трех дней запугивали ее, утверждая, что на нее и ее родственников заведут уголовное дело, если она не поможет "поймать настоящих мошенников". Для этого ей нужно было снять все свои сбережения с депозита, около 10 млн тенге, и перевести на счета, указанные "следователями". К счастью, бдительный сотрудник Евразийского банка заметил странное поведение клиентки и смог убедить ее рассказать о звонках. В итоге, благодаря вмешательству службы безопасности банка и полиции, деньги удалось сохранить.

Пример 2: "Быстрый заработок на инвестициях" (схема на жажде легкой наживы). Молодому человеку в соцсетях попалась реклама псевдоинвестиционной компании с обещанием 300% годовых. Перейдя по ссылке, он оставил свои контактные данные. Вскоре ему перезвонил "менеджер" компании, который убедительно рассказал о невероятных перспективах и быстром обогащении. Ему даже был предоставлен "личный кабинет" с графиками, демонстрирующими рост его "инвестиций". Поверив в сказку, клиент вложил крупную сумму, оформленную в кредит, чтобы увеличить свой "доход". Разумеется, никаких реальных инвестиций не было, а "личный кабинет" оказался созданной под него фикцией. Когда клиент попытался вывести деньги, связь с "менеджером" прервалась.

Пример 3: "Товары по суперскидкам" (схема с использованием несуществующих низких цен). В интернете появился сайт, предлагающий товары известных брендов, включая автомобили, по ценам в несколько раз ниже рыночных. Для убедительности на сайте были размещены фальшивые отзывы и фотографии "довольных покупателей". Людей привлекали невероятно низкие цены и обещания быстрой перепродажи. Некоторые, соблазнившись выгодой, переводили деньги в надежде купить автомобиль или другие товары. В итоге, деньги исчезали, а товары, конечно же, никто не получил.

– Существует мнение, что банки остаются в стороне от проблем клиентов, столкнувшихся с мошенниками. Как бы вы прокомментировали эту позицию?

– Это абсолютно неверно. Банки вкладывают огромные ресурсы в IT-безопасность и антифрод-системы, постоянно совершенствуя их и свои процедуры. Многие банки, включая Евразийский, при проведении подозрительных транзакций обязательно связываются с клиентом для подтверждения операции. У нас также работает контакт-центр, где клиенты могут получить консультацию и рекомендации в случае подозрения на мошенничество. Мы также реализуем программы по повышению осведомленности клиентов о телефонном мошенничестве.

– Какие психологические методы используют мошенники, чтобы убедить людей поделиться информацией и перевести деньги?

– Мошенникам важно зацепить клиента, завладеть его вниманием. Они используют несколько основных психологических приемов. Первый – это введение человека в состояние страха, паники и даже угрозы. Например, вам могут позвонить и сказать, что ваши деньги в опасности, что на вас заведено уголовное дело, что нужно срочно перевести деньги на "безопасный счет". Второй метод – это мотивация быстрого заработка. Мошенники предлагают легкие деньги, обещая высокий доход от инвестиций, финансовых пирамид или участия в каких-либо акциях. И третий фактор, который, к сожалению, играет на руку мошенникам, – это недостаточная финансовая грамотность населения и их неосмотрительность, особенно среди пожилых людей.

– Какие рекомендации вы можете дать клиентам, чтобы защитить себя от телефонных мошенников?

– Основная рекомендация – подвергать сомнению любой звонок с незнакомого номера, в идеале – просто не отвечать на него. Но, если уж вы ответили, будьте предельно осторожны. Помните, что мошенники могут представляться кем угодно: сотрудниками банков, правоохранительных органов, госучреждений. Никогда не сообщайте свои личные данные, данные банковских карт, коды подтверждения и не переводите деньги по указанию звонящего. Самое важное: ни государственные органы, ни банки не просят и не дают указания клиентам перевести деньги на счета третьих лиц, тем более неизвестных вам людей. Конечная цель мошенников – выманить деньги у жертвы разными схемами и под разным предлогом разговора по телефону или переписке.

Мой главный совет: научитесь говорить твердое "нет" любым подозрительным или слишком привлекательным предложениям по телефону. Помните, что самый надежный способ защитить себя от телефонного мошенничества – прекратить разговор на начальном этапе, не вступать в дальнейшую коммуникацию с незнакомцами по телефону. Лучше перестраховаться и положить трубку, чем потерять свои деньги. К слову, мы выпустили серию видеороликов со схемами мошенничества, на которые попадается наибольшее количество казахстанцев. Посмотреть их можно на сайте банка.

Лицензия № 1.2.68/242/40 от 3 февраля 2020 года, выданная Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка.

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