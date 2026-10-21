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Общество

У казахстанцев заблокировали около 6 млрд тенге, чтобы деньги не достались мошенникам

Покупки онлайн, покупки в интернете, покупки через интернет, онлайн-покупки, онлайн покупки, покупки в интернете, маркетплейс, маркетплейсы, банковская карта, платеж по карте, оплата по карте, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 13:35 Фото: pexels
Начальник управления Департамента по противодействию киберпреступности МВД РК Бейбит Биржанов 21 октября 2026 года на брифинге в СЦК сообщил о блокировке около 6 млрд тенге, которые мошенники пытались похитить у казахстанцев, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, как изменилась сумма ущерба от интернет-мошенничества в Казахстане и действительно ли граждане стали терять меньше денег на фоне снижения количества зарегистрированных преступлений.

"Сумма ущерба уменьшилась до 42 млрд тенге на текущий момент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. То есть если в прошлом году сумма ущерба в общем составляла более 70 млрд тенге, то на сегодняшний день это уже 40. Также сумма возвращенных денежных средств возросла на 12%. То есть если в прошлом году сумма была менее 5 млрд, то на сегодняшний день порядка 6 млрд тенге – сумма заблокированных средств на счетах граждан, то есть предотвращенный вывод средств", – сказал Бейбит Биржанов.

Ранее в МВД назвали три наиболее распространенные схемы интернет-мошенничества в Казахстане.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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