"Мой ответ – слово "нет": как Евразийский банк помогает дать отпор мошенникам
Теперь они активно используют искусственный интеллект и подмену телефонных номеров. В результате ежедневно кто-то из казахстанцев теряет деньги.
Есть только один способ остановить их самостоятельно. Подвергать сомнению любой звонок, любое предложение, любое обещание, запугивание или даже угрозу, прекратить телефонный разговор твердым "нет". В поддержку своих клиентов Евразийский банк запускает свою серию образовательных видеороликов "Мой ответ – слово "нет". Автором творческой идеи выступило комбинационное агентство Movators.
В съемках приняли участие Тауекел Мусилим, Альмира Турсын и другие казахстанские актеры. Основная цель кампании – привить новую привычку сомневаться и не верить на слово, когда речь идет о деньгах. В видеороликах подробно показаны самые распространенные уловки мошенников, а главный посыл: "Если вам звонит кто угодно – от якобы службы безопасности, силовых органов, курьерской доставки с просьбой сообщить код из SMS, перевести деньги или предоставить личные данные – усомнитесь.
"Все чаще мы сталкиваемся с историями наших клиентов, которые теряют сбережения из-за мошенников. За каждым случаем – личная драма и потеря доверия к финансовой системе. Именно поэтому мы решили запустить этот социальный проект, чтобы помочь людям противостоять мошенникам. Сомнение – единственный способ, который может защитить вас от мошенников. Не бойтесь говорить "нет". Это самое сильное слово для вашей безопасности", – говорит председатель правления Евразийского банка Ляззат Сатиева.
По словам генерального продюсера коммуникационного агентства Movators Дмитрия Щеголихина, в роликах намеренно использованы яркие и простые месседжи, чтобы каждый казахстанец мог запомнить их.
"Наша цель – научить людей правильно реагировать на популярные мошеннические схемы. Мы уверены, что рифмованный слоган и простое слово "нет" будут понятны и запомнятся даже в условиях паники, когда мошенники пытаются напугать и убедить в своей правоте", – отметил он.
Актер, телеведущий и амбассадор Евразийского банка Тауекел Мусилим подчеркнул, что рад быть частью такого важного проекта.
"Мошенничество – это реальная угроза, с которой может столкнуться каждый, независимо от возраста. Однажды я сам чуть не попался на удочку мошенников. Я продавал технику через сайт объявлений, и мне позвонил якобы покупатель. Он попросил сообщить номер карты, а затем я получил SMS-код, который он настоял, чтобы я продиктовал. Это насторожило меня, я помнил, что всегда и везде говорят о том, что никогда и никому нельзя сообщать SMS-код. Я отказался и объяснил, что деньги можно просто перевести по номеру карты. В ответ собеседник замешкался и сбросил звонок. Этот случай наглядно показал, как легко попасть в ловушку, если не быть внимательным. Если бы не моя настороженность, я мог бы потерять деньги. Поэтому такие видеоролики играют важную роль, напоминая о том, как важно быть бдительным и уметь вовремя сказать "нет" в подобных ситуациях", – считает он.
Ролики доступны на официальном сайте и других платформах Евразийского банка.
Лицензия № 1.2.68/242/40 от 3 февраля 2020 года, выданная Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка.
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