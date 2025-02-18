"Мой ответ – слово "нет": как Евразийский банк помогает дать отпор мошенникам

Каждый день финансовые мошенники изобретают новые способы обмана. Они умеют быть убедительными, используют психологические приемы, знают, чем зацепить, какие болевые точки нажать. Они играют на наших эмоциях.

Теперь они активно используют искусственный интеллект и подмену телефонных номеров. В результате ежедневно кто-то из казахстанцев теряет деньги.



Есть только один способ остановить их самостоятельно. Подвергать сомнению любой звонок, любое предложение, любое обещание, запугивание или даже угрозу, прекратить телефонный разговор твердым "нет". В поддержку своих клиентов Евразийский банк запускает свою серию образовательных видеороликов "Мой ответ – слово "нет". Автором творческой идеи выступило комбинационное агентство Movators.

В съемках приняли участие Тауекел Мусилим, Альмира Турсын и другие казахстанские актеры. Основная цель кампании – привить новую привычку сомневаться и не верить на слово, когда речь идет о деньгах. В видеороликах подробно показаны самые распространенные уловки мошенников, а главный посыл: "Если вам звонит кто угодно – от якобы службы безопасности, силовых органов, курьерской доставки с просьбой сообщить код из SMS, перевести деньги или предоставить личные данные – усомнитесь.

"Все чаще мы сталкиваемся с историями наших клиентов, которые теряют сбережения из-за мошенников. За каждым случаем – личная драма и потеря доверия к финансовой системе. Именно поэтому мы решили запустить этот социальный проект, чтобы помочь людям противостоять мошенникам. Сомнение – единственный способ, который может защитить вас от мошенников. Не бойтесь говорить "нет". Это самое сильное слово для вашей безопасности", – говорит председатель правления Евразийского банка Ляззат Сатиева.

По словам генерального продюсера коммуникационного агентства Movators Дмитрия Щеголихина, в роликах намеренно использованы яркие и простые месседжи, чтобы каждый казахстанец мог запомнить их.

"Наша цель – научить людей правильно реагировать на популярные мошеннические схемы. Мы уверены, что рифмованный слоган и простое слово "нет" будут понятны и запомнятся даже в условиях паники, когда мошенники пытаются напугать и убедить в своей правоте", – отметил он.

Актер, телеведущий и амбассадор Евразийского банка Тауекел Мусилим подчеркнул, что рад быть частью такого важного проекта.

"Мошенничество – это реальная угроза, с которой может столкнуться каждый, независимо от возраста. Однажды я сам чуть не попался на удочку мошенников. Я продавал технику через сайт объявлений, и мне позвонил якобы покупатель. Он попросил сообщить номер карты, а затем я получил SMS-код, который он настоял, чтобы я продиктовал. Это насторожило меня, я помнил, что всегда и везде говорят о том, что никогда и никому нельзя сообщать SMS-код. Я отказался и объяснил, что деньги можно просто перевести по номеру карты. В ответ собеседник замешкался и сбросил звонок. Этот случай наглядно показал, как легко попасть в ловушку, если не быть внимательным. Если бы не моя настороженность, я мог бы потерять деньги. Поэтому такие видеоролики играют важную роль, напоминая о том, как важно быть бдительным и уметь вовремя сказать "нет" в подобных ситуациях", – считает он.

Ролики доступны на официальном сайте и других платформах Евразийского банка.

Лицензия № 1.2.68/242/40 от 3 февраля 2020 года, выданная Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка.



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