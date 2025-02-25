Безработица в Казахстане: тенденции 2025 года
Однако полностью избежать безработицы не удается: по данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, сейчас без работы остаются 448,3 тыс. человек, что соответствует 4,6% по методологии Международной организации труда.
Что происходит на рынке труда?
На сегодняшний день в Казахстане трудятся 9,2 млн человек. Большинство из них (76,6%) работают по найму, а оставшиеся 23,4% – это самозанятые граждане. За год количество занятых выросло на 154,8 тыс. человек. Особенно заметен рост среди наемных работников – их стало больше на 141,5 тыс.
Между тем, многие аналитики, в частности, социолог Айжан Мухамеджанова отмечает некоторые перекосы в росте занятости.
"Сам по себе рост занятости – это позитивный сигнал, но важно понимать, что часть новых рабочих мест создается в низкодоходных секторах. Для устойчивого развития рынка необходимо расширять качественные рабочие места".Айжан Мухамеджанова
Наибольший процент трудоустроенных в Казахстане наблюдается в:
- торговле – 16,8%;
- образовании – 13,1%;
- промышленности – 12,5%;
- сельском хозяйстве – 10,6%.
Что касается рабочего времени, то наемные сотрудники в среднем работают по 41 часу в неделю, а самозанятые – 35 часов.
Фото: stat.gov.kz
Безработица: снижается, но не уходит
В конце 2024 года уровень безработицы сократился на 0,1% и составил 4,6%. В то же время количество официально зарегистрированных безработных в органах занятости Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН РК) выросло до 191,9 тыс. человек, что составляет 2% от рабочей силы.
Как полагает социолог, несмотря на положительную динамику, молодежь остается одной из наиболее уязвимых групп.
"Проблема заключается не в отсутствии рабочих мест, но в нехватке стажировок и программ наставничества".Айжан Мухамеджанова
Отдельно стоит отметить ситуацию среди молодежи (15–34 лет): уровень безработицы здесь составил 3,3%, а доля NEET-молодежи (не работающих и не обучающихся) – 6,6%. Это тревожный сигнал, который говорит о том, что молодым людям нужно больше возможностей для старта карьеры.
Фото: stat.gov.kz
Как помогает государство?
Чтобы снизить уровень безработицы, власти Казахстана предлагают различные программы трудоустройства. В 2024 году в поисках работы в центры занятости обратилось 57,4 тыс. человек. Из них:
- 50,7 тыс. получили помощь в трудоустройстве;
- 2,8 тыс. направили на курсы переподготовки и повышения квалификации;
- 1,7 тыс. приняли участие в общественных работах.
Будущее рынка труда: прогноз до 2030 года
Минтруда Казахстана разработало "Концепцию развития рынка труда до 2030 года", которая предусматривает переход к "сложной экономике", основанной на знаниях и технологиях. И вот какие основные вызовы стоят перед нами на пути к этой цели:
- низкая производительность труда и высокая зависимость экономики от добычи ресурсов;
- несоответствие квалификаций работников реальным потребностям рынка;
- высокий уровень неформальной занятости, особенно в сельских регионах;
- рост эмиграции квалифицированных специалистов (60% уезжающих – люди с высшим образованием);
- изменение ценностей нового поколения (миллениалов и "Z"), которые предпочитают гибкую занятость.
Айжан Мухамеджанова подчеркивает, что это крайне серьезные риски.
"Если Казахстан хочет сохранить высококвалифицированные кадры, необходимо не только повышать зарплаты, но и улучшать условия труда, иначе утечка мозгов продолжится".Айжан Мухамеджанова
Что предлагают власти?
Для решения этих проблем Минтруда планирует:
- создание "качественных рабочих мест" с достойной оплатой, соцгарантиями и безопасными условиями;
- внедрение новых технологий и индустриализацию ключевых отраслей (горнодобывающая, обрабатывающая промышленность, строительство, транспорт, торговля, сельское хозяйство);
- упрощение налогового администрирования и устранение барьеров для МСБ;
- развитие системы профессионального образования, с акцентом на технические и прикладные специальности (цель – соотношение выпускников колледжей и вузов 70:30);
- модернизацию центров занятости с переходом на цифровые услуги, дистанционные консультации и использование ИИ для подбора вакансий.
Все эти меры должны привести к созданию 3,6 млн качественных рабочих мест к 2029 году, увеличению доходов населения и снижению неравенства в доступе к труду. Среднегодовой рост числа таких рабочих мест ожидается на уровне 10%.
Ранее мы рассказали, с какими проблемами столкнутся работодатели, когда на рынок труда массово придет "поколение Z".