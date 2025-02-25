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Финансы

Безработица в Казахстане: тенденции 2025 года

Стихийная биржа труда, безработица, уличная биржа труда , фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 13:50 Фото: Zakon.kz
Рынок труда в Казахстане постепенно меняется, и свежие данные показывают интересные тенденции. На начало 2025 года уровень занятости среди населения старше 15 лет составил 65%, а среди экономически активного населения – 95,4%, сообщает Zakon.kz.

Однако полностью избежать безработицы не удается: по данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, сейчас без работы остаются 448,3 тыс. человек, что соответствует 4,6% по методологии Международной организации труда.

Что происходит на рынке труда?

На сегодняшний день в Казахстане трудятся 9,2 млн человек. Большинство из них (76,6%) работают по найму, а оставшиеся 23,4% – это самозанятые граждане. За год количество занятых выросло на 154,8 тыс. человек. Особенно заметен рост среди наемных работников – их стало больше на 141,5 тыс.

Между тем, многие аналитики, в частности, социолог Айжан Мухамеджанова отмечает некоторые перекосы в росте занятости. 

"Сам по себе рост занятости – это позитивный сигнал, но важно понимать, что часть новых рабочих мест создается в низкодоходных секторах. Для устойчивого развития рынка необходимо расширять качественные рабочие места".Айжан Мухамеджанова

Наибольший процент трудоустроенных в Казахстане наблюдается в:

  • торговле – 16,8%;
  • образовании – 13,1%;
  • промышленности – 12,5%;
  • сельском хозяйстве – 10,6%.

Что касается рабочего времени, то наемные сотрудники в среднем работают по 41 часу в неделю, а самозанятые – 35 часов.

Фото: stat.gov.kz

Безработица: снижается, но не уходит

В конце 2024 года уровень безработицы сократился на 0,1% и составил 4,6%. В то же время количество официально зарегистрированных безработных в органах занятости Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН РК) выросло до 191,9 тыс. человек, что составляет 2% от рабочей силы.

Как полагает социолог, несмотря на положительную динамику, молодежь остается одной из наиболее уязвимых групп.

"Проблема заключается не в отсутствии рабочих мест, но в нехватке стажировок и программ наставничества".Айжан Мухамеджанова

Отдельно стоит отметить ситуацию среди молодежи (15–34 лет): уровень безработицы здесь составил 3,3%, а доля NEET-молодежи (не работающих и не обучающихся) – 6,6%. Это тревожный сигнал, который говорит о том, что молодым людям нужно больше возможностей для старта карьеры.

Фото: stat.gov.kz

Как помогает государство?

Чтобы снизить уровень безработицы, власти Казахстана предлагают различные программы трудоустройства. В 2024 году в поисках работы в центры занятости обратилось 57,4 тыс. человек. Из них:

  • 50,7 тыс. получили помощь в трудоустройстве;
  • 2,8 тыс. направили на курсы переподготовки и повышения квалификации;
  • 1,7 тыс. приняли участие в общественных работах.

Будущее рынка труда: прогноз до 2030 года

Минтруда Казахстана разработало "Концепцию развития рынка труда до 2030 года", которая предусматривает переход к "сложной экономике", основанной на знаниях и технологиях. И вот какие основные вызовы стоят перед нами на пути к этой цели:

  • низкая производительность труда и высокая зависимость экономики от добычи ресурсов;
  • несоответствие квалификаций работников реальным потребностям рынка;
  • высокий уровень неформальной занятости, особенно в сельских регионах;
  • рост эмиграции квалифицированных специалистов (60% уезжающих – люди с высшим образованием);
  • изменение ценностей нового поколения (миллениалов и "Z"), которые предпочитают гибкую занятость.

Айжан Мухамеджанова подчеркивает, что это крайне серьезные риски.

"Если Казахстан хочет сохранить высококвалифицированные кадры, необходимо не только повышать зарплаты, но и улучшать условия труда, иначе утечка мозгов продолжится".Айжан Мухамеджанова

Что предлагают власти?

Для решения этих проблем Минтруда планирует:

  • создание "качественных рабочих мест" с достойной оплатой, соцгарантиями и безопасными условиями;
  • внедрение новых технологий и индустриализацию ключевых отраслей (горнодобывающая, обрабатывающая промышленность, строительство, транспорт, торговля, сельское хозяйство);
  • упрощение налогового администрирования и устранение барьеров для МСБ;
  • развитие системы профессионального образования, с акцентом на технические и прикладные специальности (цель – соотношение выпускников колледжей и вузов 70:30);
  • модернизацию центров занятости с переходом на цифровые услуги, дистанционные консультации и использование ИИ для подбора вакансий.

Все эти меры должны привести к созданию 3,6 млн качественных рабочих мест к 2029 году, увеличению доходов населения и снижению неравенства в доступе к труду. Среднегодовой рост числа таких рабочих мест ожидается на уровне 10%.

Ранее мы рассказали, с какими проблемами столкнутся работодатели, когда на рынок труда массово придет "поколение Z". 

Андрей Валентинов
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