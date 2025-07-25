Уровень безработицы в Казахстане назвали в Минтруда
Фото: gov.kz
Заместитель директора Департамента занятости населения Минтруда и соцзащиты населения Айжан Жапалбаева на брифинге в СЦК 25 июля 2025 года озвучила официальный уровень безработицы в городах и сельской местности, передает корреспондент Zakon.kz.
Как сообщила Айжан Жапалбаева, согласно данным Бюро национальной статистики, сегодня уровень безработицы по стране составляет 4,6%, а в сельской местности – 4,7%.
"Разница совсем незначительная. Карьерные центры не делают акцент на село или город – для них не имеет значения, где проживает человек. Они работают комплексно со всеми регионами, районами и со всем населением", – заверила она.
Вице-министр труда и социальной защиты населения Аскар Биахметов добавил, что на сегодня в карьерных центрах зарегистрировано около 180 тыс. жителей сельской местности. Это представители самых разных профессий – водители, продавцы и так далее.
Ранее в Минтруда рассказали, работодатели каких регионов больше всего задолжали своим сотрудникам по заработной плате.
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