Работа в Казахстане в 2025 году: где платят больше и что делать соискателям
По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, в различных сферах экономики Казахстана занято 9,2 млн человек. При этом уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) составил всего 4,6%. Другими словами, как свидетельствует электронная биржа труда Enbek.kz, в Казахстане работа есть, но найти именно "ту самую, одну на всю жизнь" становится сложнее.
Кого ждут с распростертыми объятиями?
Айтишников – цифровизация сегодня везде, крайне нужны программисты, аналитики, специалисты по кибербезопасности.
Учителей – особенно по математике, а еще социальных педагогов и школьных психологов.
Медиков – врачей, медсестер, фармацевтов и даже специалистов по телемедицине.
В общем, с одной стороны, растет спрос на специалистов, и вакансий для профессионалов стало на 70% больше, чем в прошлом году. С другой стороны – "простые" рабочие руки не так нужны, как раньше, количество предложений для неквалифицированных сотрудников сократилось.
Кого ждет нелегкий путь?
Рабочих: сварщиков, грузчиков и строителей ищут меньше, чем в прошлом году. Неквалифицированных сотрудников – вакансий стало в 2,4 раза меньше.
Где больше всего вакансий?
Ситуация в регионах сложилась разная. Стало больше вакансий:
- в Шымкенте – рост на 86%
- в Акмолинской области – на 50%
- в Западно-Казахстанской области – на 46%.
А вот регионы, где, наоборот, работы стало меньше:
- Туркестанская область – на 63%
- Актюбинская область – на 36%
- Жамбылская область – на 30%
Сколько сейчас можно зарабатывать в Казахстане?
Зарплаты растут, но не так быстро, как хотелось бы. Средняя зарплата по стране – 434 982 тенге (на 10,5% больше, чем год назад).
Медианная зарплата – 308 717 тенге (половина работников получает меньше этой суммы, половина – больше).
Где платят лучше всего:
- в IT-сфере: +32,8% к зарплатам за год
- в сельском хозяйстве: +22,7%
- в сфере недвижимости: +20,3%.
А вот врачам и учителям прибавили немного: в здравоохранении: +7,6%, в образовании: +5% к зарплатам.
Кому предлагают самые высокие зарплаты?
На электронной бирже труда Enbek.kz работодатели предлагают высокие зарплаты для следующих позиций:
- главный строитель – около 725 тыс. тенге
- начальник службы в добывающей промышленности – порядка 650 тыс. тенге
- мельник – примерно 580 тыс. тенге.
Среди соискателей наиболее высокие ожидания по заработной плате наблюдаются у кандидатов на должности:
- руководитель проектов по разработке – около 1,3 млн тенге
- начальник службы аналитики – порядка 1,2 млн тенге
- пилот – примерно 1,1 млн тенге.
Таким образом, разрыв между предлагаемыми зарплатами и ожиданиями соискателей особенно заметен в сферах аналитики, разработки проектов и авиации. Многие специалисты оценивают свой труд выше, чем готовы платить работодатели.
Как в стране поддерживают специалистов?
2025 год в Казахстане объявлен Годом рабочих профессий. Это значит, что рабочих специалистов не только активно ищут, но и готовы вкладывать в их обучение и развитие. Чтобы повысить престиж таких профессий, запущены несколько государственных инициатив.
В колледжах усилят взаимодействие с предприятиями, чтобы выпускники сразу получали нужные навыки. Ожидается, что уже в 2025 году все процессы дуального обучения будут оцифрованы, что позволит быстрее согласовывать рабочие планы между бизнесом и образовательными учреждениями.
Кроме того, в Астане создают Национальный центр компетенций, который будет помогать будущим специалистам рабочих профессий лучше адаптироваться к современным требованиям рынка труда.
Развитие получат и международные программы – десять казахстанских колледжей начали сотрудничество с зарубежными учебными заведениями. Это дает студентам возможность обучаться за границей, а педагогам – повышать квалификацию.
Также обновлены стандарты для рабочих специальностей. Минтруда пересмотрело 1,6 тыс. профессиональных стандартов, и теперь 87% образовательных программ в колледжах обновлены с учетом актуальных требований.
Ранее мы писали, в каком регионе Казахстана проживает больше всего безработных.