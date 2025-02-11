Работа в Казахстане в 2025 году: где платят больше и что делать соискателям

В 2025 году казахстанский рынок труда продолжает меняться. Одни профессии становятся более востребованными, другие теряют актуальность. Где легче найти работу, сколько сейчас зарабатывают в разных сферах и как государство помогает трудоустройству – в материале Zakon.kz.

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, в различных сферах экономики Казахстана занято 9,2 млн человек. При этом уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) составил всего 4,6%. Другими словами, как свидетельствует электронная биржа труда Enbek.kz, в Казахстане работа есть, но найти именно "ту самую, одну на всю жизнь" становится сложнее.

Кого ждут с распростертыми объятиями?

Айтишников – цифровизация сегодня везде, крайне нужны программисты, аналитики, специалисты по кибербезопасности.

Учителей – особенно по математике, а еще социальных педагогов и школьных психологов.

Медиков – врачей, медсестер, фармацевтов и даже специалистов по телемедицине.

В общем, с одной стороны, растет спрос на специалистов, и вакансий для профессионалов стало на 70% больше, чем в прошлом году. С другой стороны – "простые" рабочие руки не так нужны, как раньше, количество предложений для неквалифицированных сотрудников сократилось.

Кого ждет нелегкий путь?

Рабочих: сварщиков, грузчиков и строителей ищут меньше, чем в прошлом году. Неквалифицированных сотрудников – вакансий стало в 2,4 раза меньше.

Где больше всего вакансий?

Ситуация в регионах сложилась разная. Стало больше вакансий:

в Шымкенте – рост на 86%

в Акмолинской области – на 50%

в Западно-Казахстанской области – на 46%.

А вот регионы, где, наоборот, работы стало меньше:

Туркестанская область – на 63%

Актюбинская область – на 36%

Жамбылская область – на 30%

Сколько сейчас можно зарабатывать в Казахстане?

Зарплаты растут, но не так быстро, как хотелось бы. Средняя зарплата по стране – 434 982 тенге (на 10,5% больше, чем год назад).

Медианная зарплата – 308 717 тенге (половина работников получает меньше этой суммы, половина – больше).

Где платят лучше всего:

в IT-сфере: +32,8% к зарплатам за год

в сельском хозяйстве: +22,7%

в сфере недвижимости: +20,3%.

А вот врачам и учителям прибавили немного: в здравоохранении: +7,6%, в образовании: +5% к зарплатам.

Кому предлагают самые высокие зарплаты?

На электронной бирже труда Enbek.kz работодатели предлагают высокие зарплаты для следующих позиций:

главный строитель – около 725 тыс. тенге

начальник службы в добывающей промышленности – порядка 650 тыс. тенге

мельник – примерно 580 тыс. тенге.

Среди соискателей наиболее высокие ожидания по заработной плате наблюдаются у кандидатов на должности:

руководитель проектов по разработке – около 1,3 млн тенге

начальник службы аналитики – порядка 1,2 млн тенге

пилот – примерно 1,1 млн тенге.

Таким образом, разрыв между предлагаемыми зарплатами и ожиданиями соискателей особенно заметен в сферах аналитики, разработки проектов и авиации. Многие специалисты оценивают свой труд выше, чем готовы платить работодатели.

Как в стране поддерживают специалистов?

2025 год в Казахстане объявлен Годом рабочих профессий. Это значит, что рабочих специалистов не только активно ищут, но и готовы вкладывать в их обучение и развитие. Чтобы повысить престиж таких профессий, запущены несколько государственных инициатив.

В колледжах усилят взаимодействие с предприятиями, чтобы выпускники сразу получали нужные навыки. Ожидается, что уже в 2025 году все процессы дуального обучения будут оцифрованы, что позволит быстрее согласовывать рабочие планы между бизнесом и образовательными учреждениями.

Кроме того, в Астане создают Национальный центр компетенций, который будет помогать будущим специалистам рабочих профессий лучше адаптироваться к современным требованиям рынка труда.

Развитие получат и международные программы – десять казахстанских колледжей начали сотрудничество с зарубежными учебными заведениями. Это дает студентам возможность обучаться за границей, а педагогам – повышать квалификацию.

Также обновлены стандарты для рабочих специальностей. Минтруда пересмотрело 1,6 тыс. профессиональных стандартов, и теперь 87% образовательных программ в колледжах обновлены с учетом актуальных требований.

Ранее мы писали, в каком регионе Казахстана проживает больше всего безработных.