Мошенничество на сайтах бесплатных объявлений – один из самых популярных обманов в Казахстане

Казахстанцев предупреждают о мошенниках, орудующих на сайтах бесплатных объявлений. В этом материале отвечаем на вопросы о том, как распознать преступников, как не оказаться их жертвой и могут ли банки помочь вернуть отнятые обманом деньги.

Как работает схема?

Мошенники размещают на сайтах бесплатных объявлений рекламу своих услуг или товаров. "Продавать" таким образом они могут все что угодно: от билетов на концерты до компьютеров и мебели. Цену на них ставят максимально привлекательную – низкую, но всегда в пределах рыночной, чтобы не вызвать ненужных подозрений. Как только с ними связывается потенциальный "покупатель", мошенник обычно просит его перейти в сторонний мессенджер, например Telegram или WhatsApp. После этого преступник заявляет, что желающих приобрести товар сразу несколько и для того, чтобы желанную вещь не продали другому, необходимо внести предоплату. После того, как "покупатель" переводит деньги, мошенники удаляют переписку и перестают выходить на связь.

Продавец выслал мне фото своих документов – стоит ли ему верить?

Нет. Современные графические редакторы позволяют создать весьма убедительные для простых обывателей "сканы" документов. Тем более не стоит забывать о том, что проверить подлинность документа по его фотографии зачастую невозможно.

Продавец предоставил мне фото и видео товара. Этому можно верить?

Ни фото, ни видео не могут служить гарантией того, что вас не пытаются обмануть. Переводить деньги кому-либо только на основании фотографий точно не стоит.

Продавец не требует предоплату, но хочет, чтобы я заранее оплатил услуги курьера, который привезет мне покупку. Это тоже обман?

Скорее всего, да. Если вам необходима курьерская доставка, то вы вполне можете оплатить услугу напрямую водителю, или воспользоваться любым агрегатором такси, в котором есть опция доставки товаров курьером.

И как же тогда пользоваться сайтами бесплатных объявлений, чтобы не попасться мошенникам?

Для того, чтобы оставаться в безопасности, помните, что ни в коем случае нельзя переводить деньги за товар, который вы не видите лично.

Выбирая товар, обращайте внимание на поведение продавца. Вас должно насторожить, если:

вас торопят с покупкой, не давая шанса принять взвешенное решение;

вам сообщают о других желающих купить этот же товар, искусственно создавая ажиотаж;

продавец так или иначе просит деньги вперед: либо в качестве залога, либо для оплаты услуги доставки.

Фото: Kaspi.kz

Я уже перевел деньги мошенникам. Может ли банк отозвать мой перевод и вернуть мне мои деньги?

Если вы сами сделали перевод, то отозвать его без согласия получателя невозможно. Это запрещено законом РК "О платежах и платежных системах".

А банк может предоставить мне данные получателя, чтобы я поговорил с ним лично?

Нет. Сведения о банковских счетах, операциях и клиентах составляют банковскую тайну. Согласно статье 50 Закона РК "О банках и банковской деятельности", банк может предоставить данные о получателе денежного перевода только по запросу суда или других уполномоченных органов.

И что же делать, если меня уже обманули мошенники?

В первую очередь, следует обратиться с заявлением в правоохранительные органы. Какие дальнейшие действия следует предпринять конкретно в вашем случае, вам подскажут стражи порядка.

Также следует сообщить банку. Там проведут внутреннее расследование, примут меры в отношении получателя согласно закону, постараются помочь вам и другим клиентам, чтобы они тоже не пострадали от этих мошенников.

Итак, из ответов на эти вопросы понятно, что схемы мошенников не так уж сложны. Распознать их не составит труда, если соблюдать простые правила и оставаться бдительным.

В рамках кампании "Kaspi.kz против мошенников" вышел новый ролик про схему обмана на сайтах бесплатных объявлений. Посмотрите, как действуют мошенники.

Напомним, что Kaspi.kz при поддержке Агентства по развитию и регулированию финансового рынка снял целую серию видеороликов о самых распространенных схемах мошенничества, чтобы люди знали, как не стать жертвой обмана. Новые видео будут выходить каждые две недели на официальном Youtube-канале Kaspi.kz.