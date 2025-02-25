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Финансы

Оценивать состояние пенсионных активов нужно по итогам года - эксперт

Оценивать состояние пенсионных активов нужно по итогам года - эксперт, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 14:05 Фото: ЕНПФ
Экономист Бауржан Шурманов развеял информацию "о снижении" пенсионных накоплений казахстанцев. По его словам, в действительности сбережения граждан остаются неизменными, меняется лишь сумма инвестиционного дохода.
"Инвестиционный доход постоянно меняется и это вполне нормально и рыночно. Так как средства казахстанцев вложены в различные финансовые инструменты, как в отечественные, так и зарубежные. Текущая переоценка инвестиционного дохода связана с тем, что определенная доля пенсионных активов вложена в акции и ценные бумаги иностранных компаний. Они естественно номинированы в долларах. Доллар же по отношению к тенге сильно подешевел с начала года. Разумеется, инвестдоход ЕНПФ снизился. В целом, это все временные тенденции. Воспринимать их как убыток не стоит. Нужно рассматривать в среднесрочной перспективе. В конце года будет более точное понимание по инвестиционному доходу", – сказал Шурманов.

Эксперт также отметил, что похожая ситуация была и годом ранее, когда подобная информация вызывала определенный ажиотаж. Экономист подчеркнул, что нет основания для паники. Пенсионные средства управляются надежно и применяется консервативный подход, который предполагает прибыль и в то же время минимальные риски. Стоит также отметить, что пенсионные средства находятся под защитой государства.

"Прошу не впадать в панику из-за скриншотов с минусовыми значениями. Вы можете проверять информацию самостоятельно на сайте ЕНПФ в том числе. Отрицательный инвестдоход бывает в определенные месяцы, далее следует рост и выравнивание ситуации. ЕНПФ никогда не уходил в минус по прибыльности", – напомнил Шурманов.

Ранее в ЕНПФ также объяснили с чем связан отрицательный показатель. Данное значение образовалось из-за волатильности курсов инвалют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, в которые он инвестировал.

"Основными причинами отрицательного инвестиционного дохода являются курсовая переоценка вследствие укрепления тенге к доллару США с 525,11 до 518,14 тенге, а также снижение рыночной стоимости ГЦБ Министерства финансов Республики Казахстан на фоне роста их доходностей в среднем на 40 базисных пунктов. Дополнительно произошло снижение рыночной стоимости по активам, приобретенным на зарубежных рынках", – сообщили в ЕНПФ.
Айсулу Омарова
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