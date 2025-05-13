Доходность ЕНПФ нужно оценивать по итогам года – эксперт

Казахстанцев вновь призвали анализировать доходность пенсионных активов за период не менее года, передает Zakon.kz.

"Снижение доходности пенсионных активов – естественная и ожидаемая часть рыночного цикла. На фоне глобальной волатильности, геополитических рисков и периодов монетарной перестройки во многих странах, подобная динамика наблюдается не только в Казахстане, но и во всех пенсионных системах с рыночной моделью управления активами. ЕНПФ управляет активами с горизонтом 20-30 лет. Такой подход исключает оценку эффективности по краткосрочным результатам. В мировой практике пенсионные фонды, включая CalPERS (США), ABP (Нидерланды) и CPP Investments (Канада), регулярно сталкиваются с годами отрицательной или нулевой доходности. Однако ключевым индикатором остается способность в долгосрочном периоде обеспечить доход выше инфляции и сохранить покупательную способность накоплений", – отметил эксперт Бауржан Шурманов.

По его словам, в отличие от банковских депозитов, пенсионные накопления инвестируются в инструменты с более высокой продолжительностью, что создает временный эффект на рыночную переоценку активов при росте ставок. Этот эффект не реализуется в денежной форме и корректируется по мере приближения срока погашения.

"Рассматривать результаты ЕНПФ в горизонте одного или двух кварталов – методологически неверно. Рынки проходят фазы роста и коррекции, и только дисциплинированная долгосрочная стратегия способна обеспечить устойчивый реальный доход для будущих пенсионеров", – добавил Бауржан Шурманов.

Также экономист прокомментировал предложения, периодически возникающие в информационном пространстве, о передаче средств ЕНПФ третьим сторонам, их изъятии или перераспределении.

"В Казахстане модно обращать внимание на деньги ЕНПФ. Поэтому, периодически звучат призывы их передать кому-либо, забрать, раздать. Но важно помнить, что это – деньги вкладчиков. И государство не может ими распоряжаться. Оно может и должно инвестировать эти средства и, надо сказать, делает это вполне успешно. Напомню, что эффективность таких инвестиций следует оценивать на длинном временном горизонте, поскольку они ориентированы на устойчивый и долгосрочный результат", – добавил он.

По данным ЕНПФ доходность пенсионных активов, управляемых Национальным банком за 12 месяцев, распределенная на счета вкладчиков (получателей), составила 11,99%, при инфляции в размере 10%.

"Инвестиционный доход в динамике за последние 3 года показывает стабильный рост, доходность пенсионных активов превышает уровень инфляции", – подчеркнули в ЕНПФ.

Размер инвестиционного дохода зависит от ситуации на финансовых и валютных рынках:

колебания цен на акции, облигации и другие инструменты могут как увеличивать, так и снижать доходность;

также на доходность влияют внешние факторы, такие как геополитические риски, изменения в международной торговле и курсы валют.

Изменения на валютном рынке могут приводить к положительной или отрицательной валютной переоценке пенсионных активов, что отражается на индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков.

Ежемесячные данные не являются показательными, так как зависят от постоянных текущих изменений рыночной конъюнктуры. Диверсификация инвестиционного портфеля, когда доход по одним инструментам перекрывает временные убытки по другим, обеспечивает сохранность и устойчивую доходность пенсионных сбережений в долгосрочной перспективе.

В целом в средне- и долгосрочной перспективе обеспечивается положительная реальная (превышающая накопленную инфляцию) доходность пенсионных накоплений.