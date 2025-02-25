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Финансы

Казахстанцы, имеющие иностранные счета, вернули в бюджет налогов на 5,4 млрд тенге

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Комитет государственных доходов МФ РК провел проверку более двух тысяч резидентов Казахстана на основе информации, полученной от налоговых органов иностранных государств. В результате 1 602 казахстанца уплатили ИПН на сумму 5,4 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Наибольшие суммы от полученных доходов, в том числе в виде дивидендов и вознаграждений, приходятся на такие страны, как Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания, Китай, Турция и др.

В КГД отметили, что на сегодня сумма денег на банковских счетах казахстанцев, открытых в офшорных юрисдикциях, составляет 1,4 млрд тенге.

При этом наибольшие суммы приходятся на такие страны, как Республика Панама – 1,2 млрд тенге, Вануату – 0,2 млрд тенге, Сан-Марино – 0,1 млрд тенге и др.

В комитете также сообщили, что Казахстан продолжает расширять географию сотрудничества в рамках CRS. Если в 2021 году обмен данными осуществлялся с 51 юрисдикцией, то в 2024 году их число достигло 89, в том числе 26 офшорных стран.

"Этот механизм, разработанный ОЭСР, служит важным инструментом в борьбе с нелегальным выводом капитала и помогает эффективно администрировать налоги с доходов казахстанцев, имеющих счета за рубежом", – сказали в КГД, добавив, что таким образом Казахстан укрепляет международное сотрудничество в сфере налоговой прозрачности, что способствует увеличению бюджетных поступлений. 

Ранее в Комитете госдоходов сообщили, что перевыставили уведомления, направленные в адрес 93 блогеров.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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