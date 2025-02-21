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Финансы

Комитет госдоходов перевыставил уведомления, направленные в адрес 93 блогеров

Электронная биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, собеседование , фото - Новости Zakon.kz от 21.02.2025 15:27 Фото: pexels
Комитет государственных доходов МФ РК отозвал 169 уведомлений, направленных 93 блогерам на общую сумму 9,8 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

"Комитет государственных доходов МФ РК информирует о том, что 19 февраля 2025 года проведен отзыв 169 уведомлений, направленных 93 блогерам на общую сумму 9,8 млрд тенге, из ранее направленных 1014 уведомлений по 594 блогерам на 53,3 млрд тенге", – говорится в сообщении.

Причиной отмены уведомлений в комитете назвали возникновение технических сбоев в процессе их отправки и обработки.

Вместе с тем в комитете пояснили, что после устранения технической ошибки отозванные уведомления будут перевыставлены по 93 блогерам на те же суммы.

Ранее сообщалось, что КГД направляет уведомления блогерам по поводу занижения доходов. Для исполнения уведомления необходимо представить дополнительную налоговую отчетность с уплатой самостоятельно начисленных налогов, либо в случае несогласия – представить пояснение.

Срок исполнения уведомления составляет 30 рабочих дней.

Закон о блогерах заработал в Казахстане 9 сентября 2023 года. Закон об онлайн-платформах и онлайн-рекламе регулирует информацию, распространяемую в социальных сетях.

Закон ввел обязанность блогеров регистрироваться в качестве предпринимателей, а также идентифицировать и маркировать рекламу, размещаемую на своей странице, что позволяет государству отслеживать доходы блогеров и, соответственно, обязать их выплачивать налоги со своих заработков в соцсетях.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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