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Финансы

Казахстанцам рассказали, чем грозит просрочка по кредиту и что можно предпринять

Казахстан, просрочка по кредиту, что делать, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 15:37 Фото: pexels
Финансовые проблемы могут возникнуть у любого. Задержка оплаты кредита грозит серьезными последствиями: штрафы, ухудшение кредитной истории, в крайних случаях, судебные разбирательства. Но законодательство Казахстана дает заемщикам возможность урегулировать долг до суда, сообщает Zakon.kz.

В Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка 25 февраля рассказали, что делать тем, кто попал в такую ситуацию. 

Какие последствия влечет за собой просрочка?

Если заемщик не вносит платеж в установленный срок, банк или микрофинансовая организация могут:

  • начислить штрафы и пени (до 0,5% в день от суммы просроченного платежа);
  • передать информацию в кредитное бюро, что негативно скажется на кредитной истории;
  • подать иск в суд, если просрочка превышает 90 дней.

Чтобы избежать негативных последствий, заемщику важно своевременно связаться с кредитором и попытаться договориться о реструктуризации долга.

Как урегулировать задолженность?

С 2021 года в Казахстане действует единый порядок досудебного урегулирования просроченной задолженности.

Во-первых, кредитор обязан уведомить заемщика о просрочке в течение 10 календарных дней с момента ее наступления. В документе указываются сумма долга и возможные последствия.

Во-вторых, в течение 30 дней после просрочки заемщик вправе обратиться в банк или МФО с просьбой изменить условия займа. В заявлении указываются причина просрочки и возможные варианты реструктуризации.

В-третьих, финансовая организация должна рассмотреть заявление в течение 15 рабочих дней и предложить варианты урегулирования задолженности.

Какие варианты реструктуризации возможны?

  1. Отсрочка платежей.
  2. Увеличение срока кредита для снижения ежемесячной нагрузки.
  3. Снижение процентной ставки.
  4. Списание части штрафов и пеней.
  5. Продажа залогового имущества заемщиком.

Важно: с 2024 года банки и МФО не могут требовать предварительного платежа за рассмотрение заявки на реструктуризацию.

Что делать, если банк отказал?

Если кредитор отказал в пересмотре условий займа, заемщик может обратиться к банковскому омбудсману (для кредитов в банках) или микрофинансовому омбудсману (для займов в МФО). Если их решение также не устроит, то можно подать жалобу в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.

Как избежать суда и взыскания долга?

Если заемщик не предпринимает действий для урегулирования задолженности, банк или МФО могут:

  • передать долг коллекторам (если просрочка не превышает 90 дней);
  • обратиться в суд, после чего взысканием займется частный судебный исполнитель (ЧСИ).
  • В рамках исполнительного производства ЧСИ вправе:
  • Арестовать счета и имущество заемщика.
  • Удерживать до 50% официального дохода.
  • Ограничить выезд за границу.

Важно помнить, что заемщик вправе обжаловать действия ЧСИ, если удержания оставляют ему сумму ниже двух прожиточных минимумов в месяц (92 456 тенге).

Дополнительные меры защиты заемщиков

С июня 2024 года в Казахстане введены новые правила:

  • запрещено выдавать новые кредиты заемщикам с просрочкой более 90 дней;
  • для онлайн-займов введена обязательная биометрическая идентификация;
  • упрощена процедура банкротства для физических лиц.

Ранее казахстанцам рассказали, как можно поставить запрет на выдачу себе кредитов с помощью звонка. 

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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