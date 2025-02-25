Казахстанцы смогут "по звонку" запретить себе кредиты

Для казахстанцев появилась новая услуга. Теперь они могут поставить себе запрет на кредитование по звонку. Это дает возможность защититься от мошенников и нежелательных кредитов. Об этом рассказали Zakon.kz в пресс-службе Первого кредитного бюро.

Так, как отмечено в заявлении специалистов за 25 февраля 2025 года, пользователи, не имеющие электронной (цифровой) подписи (ЭЦП), но зарегистрированные в базе мобильных граждан, могут легко включать и отключать запрет на кредитование с помощью голосового бота.

Как это сделать

Позвоните по номеру 1414 – это бесплатно. Выберите удобный для вас язык: казахский или русский. Произнесите фразу "Запрет на кредитование". После этого вы сможете установить запрет на кредитование, снять его или получить информацию об услуге. Введите свой индивидуальный идентификационный номер (ИИН) после гудка. Вы получите SMS с кодом, который нужно ввести для подтверждения.

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