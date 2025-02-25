Казахстанцы смогут "по звонку" запретить себе кредиты
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Для казахстанцев появилась новая услуга. Теперь они могут поставить себе запрет на кредитование по звонку. Это дает возможность защититься от мошенников и нежелательных кредитов. Об этом рассказали Zakon.kz в пресс-службе Первого кредитного бюро.
Так, как отмечено в заявлении специалистов за 25 февраля 2025 года, пользователи, не имеющие электронной (цифровой) подписи (ЭЦП), но зарегистрированные в базе мобильных граждан, могут легко включать и отключать запрет на кредитование с помощью голосового бота.
Как это сделать
- Позвоните по номеру 1414 – это бесплатно.
- Выберите удобный для вас язык: казахский или русский.
- Произнесите фразу "Запрет на кредитование".
- После этого вы сможете установить запрет на кредитование, снять его или получить информацию об услуге.
- Введите свой индивидуальный идентификационный номер (ИИН) после гудка.
- Вы получите SMS с кодом, который нужно ввести для подтверждения.
6 февраля 2025 года в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) уточнили, что досрочное погашение кредита позволяет заемщику снизить переплату и быстрее закрыть долг. Однако перед внесением платежа необходимо учитывать несколько важных нюансов.
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