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Финансы

Новые правила распределения резерва на инициативы президента примут в РК

Касым-Жомарт Токаев, подписание, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 16:30 Фото: akorda.kz
Министерство финансов разработало новые Правила распределения резерва на инициативы президента РК, сообщает Zakon.kz.

Резерв на инициативы президента РК формируется в составе республиканского бюджета на первый год планового периода для финансирования ежегодных посланий президента народу Казахстана и других инициатив. Он предусматривается по отдельной распределяемой бюджетной программе, администрируемой центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию.

Так, после озвученных ежегодных посланий президента народу Казахстана и других инициатив соответствующий администратор бюджетных программ направляет в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию проект постановления правительства о выделении средств из резерва на инициативы президента с указанием суммы средств и направлений расходов с приложением расчетов и обоснований.

Рассмотрение проекта постановления правительства о выделении средств из резерва центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию осуществляется в течение пяти рабочих дней с даты его поступления.

Указывается, что администратор бюджетных программ обеспечивает полноту и достоверность информации и расчетов, прилагаемых к проекту постановления правительства о выделении средств из резерва на инициативы президента.

Центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию по итогам рассмотрения материалов формирует заключение по проекту постановления правительства о выделении средств из резерва на инициативы президента и в течение пяти рабочих дней вносит заключение на согласование в Администрацию президента РК.

После согласования заключения АП центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию вносит проект постановления правительства с заключением на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии.

После принятия решения правительством о выделении средств из резерва на инициативы президента в ходе исполнения бюджета администраторы бюджетных программ в течение пяти рабочих дней вносят изменения в соответствующие планы финансирования.

При неиспользовании или частичном использовании нижестоящими бюджетами денег, полученных из резерва на инициативы президента в течение текущего финансового года, за исключением экономии бюджетных средств, соответствующий местный исполнительный орган уведомляет об этом администратора бюджетных программ вышестоящего бюджета, выделившего средства.

После чего администратор бюджетных программ вышестоящего бюджета разрабатывает постановление правительства о внесении изменений в прежнее постановление о выделении средств из резерва на инициативы президента либо о его отмене.

Местный уполномоченный орган по исполнению нижестоящего бюджета осуществляет возврат неиспользованных средств, с соответствующего кода классификации поступлений бюджета путем восстановления кассовых расходов администратора бюджетной программы вышестоящего бюджета.

На сумму экономии бюджетных средств администратор бюджетных программ вышестоящего бюджета самостоятельно вносит изменения в соответствующие планы финансирования.

Как отмечается, финансирование инициатив президента, имеющих среднесрочный характер, на второй и последующие годы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством республики в плановом порядке.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 13 марта.

При этом ныне действующие Правила распределения резерва на инициативы президента РК утрачивают силу.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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