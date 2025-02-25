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Финансы

Новую Единую бюджетную классификацию примут в Казахстане с 2026 года

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 14:11 Фото: Zakon.kz
Министерство финансов разработало новую Единую бюджетную классификацию РК, сообщает Zakon.kz.

Единая бюджетная классификация является группировкой поступлений и расходов бюджета по функциональным, ведомственным и экономическим характеристикам с присвоением объектам классификации группировочных кодов.

Единая бюджетная классификация включает в себя:

  • классификацию поступлений бюджета;
  • экономическую классификацию расходов бюджета;
  • структуру специфик экономической классификации расходов бюджета РК.

Группировка классификации поступлений бюджета состоит из категории, класса, подкласса и специфики.

В целом код бюджетной классификации (КБК) составляет шестизначное число.

Классификация поступлений бюджета будет состоять также из 9 категорий, в числе которых:

  • 1 – Налоговые поступления;
  • 2 – Неналоговые поступления.

Планируется, что Единая бюджетная классификация будет введена в действие с 1 января 2026 года.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 3 марта.

Ранее мы рассказали, что в бухгалтерский учет в госучреждениях внесены поправки.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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