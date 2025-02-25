Новую Единую бюджетную классификацию примут в Казахстане с 2026 года
Единая бюджетная классификация является группировкой поступлений и расходов бюджета по функциональным, ведомственным и экономическим характеристикам с присвоением объектам классификации группировочных кодов.
Единая бюджетная классификация включает в себя:
- классификацию поступлений бюджета;
- экономическую классификацию расходов бюджета;
- структуру специфик экономической классификации расходов бюджета РК.
Группировка классификации поступлений бюджета состоит из категории, класса, подкласса и специфики.
В целом код бюджетной классификации (КБК) составляет шестизначное число.
Классификация поступлений бюджета будет состоять также из 9 категорий, в числе которых:
- 1 – Налоговые поступления;
- 2 – Неналоговые поступления.
Планируется, что Единая бюджетная классификация будет введена в действие с 1 января 2026 года.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 3 марта.
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