Новую Единую бюджетную классификацию примут в Казахстане с 2026 года

Министерство финансов разработало новую Единую бюджетную классификацию РК, сообщает Zakon.kz.

Единая бюджетная классификация является группировкой поступлений и расходов бюджета по функциональным, ведомственным и экономическим характеристикам с присвоением объектам классификации группировочных кодов.

Единая бюджетная классификация включает в себя:

классификацию поступлений бюджета;

экономическую классификацию расходов бюджета;

структуру специфик экономической классификации расходов бюджета РК.

Группировка классификации поступлений бюджета состоит из категории, класса, подкласса и специфики.

В целом код бюджетной классификации (КБК) составляет шестизначное число.

Классификация поступлений бюджета будет состоять также из 9 категорий, в числе которых:

1 – Налоговые поступления;

2 – Неналоговые поступления.

Планируется, что Единая бюджетная классификация будет введена в действие с 1 января 2026 года.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 3 марта.

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