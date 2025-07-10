Обновлены правила распределения резерва на инициативы президента РК

Постановлением правительства от 3 июля 2025 года утверждены Правила распределения резерва на инициативы президента РК, сообщает Zakon.kz.

Резерв на инициативы президента РК формируется в составе республиканского бюджета на первый год планового периода в размере не менее полутора и не более трех процентов от планируемого объема доходов республиканского бюджета на очередной финансовый год без учета поступлений трансфертов для финансирования непредвиденных и требующих безотлагательного финансирования в текущем финансовом году затрат, связанных с реализацией ежегодных посланий президента народу Казахстана и других инициатив.

На основании поручений президента в рамках реализации ежегодных посланий народу Казахстана и других инициатив, связанных с непредвиденными затратами, требующими безотлагательного финансирования в текущем финансовом году, соответствующий администратор бюджетных программ направляет в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию ходатайство с расчетами и обоснованиями.

Рассмотрение ходатайства с расчетами и обоснованиями центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию, представленного администратором бюджетных программ, осуществляется в течение пяти рабочих дней с даты его поступления.

В случаях представления неполного пакета или наличия замечаний по представленным документам центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию возвращает их на доработку.

Предусматривается, что администратор бюджетных программ представляет доработанные материалы в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию в течение пяти рабочих дней с даты их возврата.

Администратор бюджетных программ обеспечивает полноту и достоверность информации и расчетов.

Центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию по итогам рассмотрения материалов формирует заключение на ходатайство и в течение пяти рабочих дней вносит заключение с материалами на согласование в Администрацию президента РК.

После получения заключения, согласованного с Администрацией президента РК, администратор бюджетных программ готовит проект постановления правительства о выделении средств из резерва на инициативы президента РК.

При одновременном распределении средств нескольким администраторам бюджетных программ проект постановления правительства о выделении средств из резерва на инициативы президента разрабатывается центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию.

После принятия решения правительством о выделении средств из резерва на инициативы президента в ходе исполнения бюджета администраторы бюджетных программ в течение пяти рабочих дней вносят изменения в соответствующие планы финансирования.

Использование средств, выделенных из резерва на инициативы президента, осуществляется в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса, процедурами казначейского исполнения бюджета и их кассового обслуживания, определяемыми центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета.

В случае неиспользования в течение финансового года денег, выделенных из резерва на инициативы президента, соответствующий администратор бюджетной программы обеспечивает возврат выделенных денег путем восстановления резерва на инициативы президента до 20 декабря текущего финансового года.

В случаях образовавшейся экономии бюджетных средств или частичного использования в течение финансового года денег, полученных из резерва на инициативы президента, соответствующий местный исполнительный орган уведомляет об этом администратора бюджетных программ вышестоящего бюджета, выделившего средства.

Местный уполномоченный орган по исполнению нижестоящего бюджета после внесения изменений в соответствующие планы финансирования администратором бюджетных программ вышестоящего бюджета осуществляет корректировку соответствующего местного бюджета в порядке, определяемом процедурами казначейского исполнения бюджета.

Возврат неиспользованных денег, экономии бюджетных средств или остатка неиспользованной части, полученных из резерва на инициативы президента, осуществляется местным уполномоченным органом по исполнению нижестоящего бюджета с соответствующего кода классификации поступлений бюджета путем восстановления кассовых расходов администратора бюджетной программы вышестоящего бюджета.

Указывается, что центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета ежемесячно представляет в Администрацию президента РК информацию об использовании денег резерва на инициативы президента и его остатках.

Финансирование инициатив президента, имеющих среднесрочный характер, на второй и последующие годы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством республики в плановом порядке.

Постановление вводится в действие с 20 июля 2025 года.

При этом утратили силу ранее действовавшие Правила распределения резерва на инициативы президента и поправки к ним.