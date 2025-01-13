Биткоин резко упал в цене впервые с 18 ноября 2024 года

13 января стоимость биткоина во время торгов впервые с 18 ноября 2024 года падала ниже 90 тыс. долларов, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным криптобиржи Binance, по состоянию на 19:35 по времени Астаны стоимость первой криптовалюты снижалась до 89,919 тыс. долларов (-5,21%). К 20:44 криптовалюта торговалась на уровне 92,331 тыс. долларов (-2,83%).

Отметим, что в ночь на 16 декабря 2024 года его цена достигла почти 106,6 тыс. долларов.

Ранее сообщалось, что в Минфине Таиланда рассказали о планах разрешить туристам на Пхукете оплачивать товары и услуги биткоинами.