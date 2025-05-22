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Финансы

Биткоин взлетел до нового максимума: что подстегнуло рост криптовалюты

Биткоины, биткоин, криптовалюта, криптовалюты, цифровая валюта, майнинг, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2025 11:58 Фото: Zakon.kz
На фоне позитивных новостей относительно дальнейшего регулирования крипторынка, биткоин обновил исторический максимум. Подробнее – в материале Zakon.kz.

В четверг биткойн вырос более, чем на 3% и превысил отметку в 111 тыс. долларов опередив предыдущий рекорд в 109 тыс. долларов. По данным Investing.com c начала мая биткойн подорожал более чем на 18%.

Одной из ключевых причин столь активного роста криптовалюты стало продвижение в сенате США законопроекта GENIUS, направленного на создание национальной базы для стейблкоинов.

Фото: Zakon.kz

Как отмечают в источнике, инвесторы рассматривают этот закон как ключевой шаг к всеобъемлющему регулированию криптовалют, который может обеспечить юридическую определенность и стимулировать более широкое участие институциональных игроков в цифровых активах.

Ожидается, что законопроект будет вынесен на голосование в Сенате уже на текущей неделе. После одобрения его направят на подпись президенту Дональду Трампу. Кроме того, создание в марте администрацией Трампа Стратегического резерва биткоинов, направленного на укрепление лидерства США в цифровых активах, также подстегнуло энтузиазм на рынке.

Более того, этот оптимизм также подкрепляется признаками роста массового принятия криптовалют. Финансовые гиганты, включая такие компании как Fidelity и BlackRock, недавно расширили свои предложения в области цифровых активов.

Также, на этой неделе исполнительный директор JPMorgan Джейми Даймон, ранее активно критиковавший криптовалюты, заявил, что банк теперь позволит клиентам покупать биткоин, что стало важным сигналом о смене отношения Уолл–стрит к цифровым активам.

В этом ключе стоит отметить, что в мае криптовалютная биржа Coinbase была включена в индекс крупнейших американских компаний по капитализации S&P 500, и стала первой компанией из мира цифровых активов, которая вошла в этот индекс.

Как сообщалось ранее, ряд экспертов ожидают дальнейшего роста биткоина. Согласно некоторым прогнозам уже в этом году стоимость криптовалюты может достигнуть 300 тыс. долларов, а к 2030 году преодолеть отметку в полмиллиона долларов.

Вместе с тем, согласно прогнозам глобальных макромоделей Trading Economics биткоин напротив может вновь снизиться до 99 тыс. долларов уже к концу этого квартала, и до 89 тыс. долларов через год.

Ранее, Zakon.kz сообщал, что при Национальном банке предлагается создать государственный цифровой резерв для хранения изъятых криптоактивов.

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Ольга Кудряшова
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