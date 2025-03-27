Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 27 марта
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 501,81 тенге, евро – 541,5 тенге, рубля – 5,96.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 498 тенге, продажи – 504 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 539 тенге, продажи – 546 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,8 тенге, продажи – 6 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 498,1 тенге, продажи – 500,7 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 536 тенге, продажи – 542 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,77 тенге, продажи – 5,93 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 498 тенге, продажи – 501 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 538 тенге, продажи – 543 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,82 тенге, продажи – 5,88 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.