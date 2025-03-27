Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 27 марта

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 27 марта 2025 года (на 11:08), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 501,81 тенге, евро – 541,5 тенге, рубля – 5,96. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 498 тенге, продажи – 504 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 539 тенге, продажи – 546 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,8 тенге, продажи – 6 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 498,1 тенге, продажи – 500,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 536 тенге, продажи – 542 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,77 тенге, продажи – 5,93 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 498 тенге, продажи – 501 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 538 тенге, продажи – 543 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,82 тенге, продажи – 5,88 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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