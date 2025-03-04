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Финансы

В Казахстане определили финагентства, которым бюджетные кредиты могут выделять без обеспечения

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2025 10:43 Фото: Zakon.kz
Министерство финансов подготовило постановление правительства "Об определении перечня финансовых агентств, бюджетные кредиты из республиканского бюджета которым могут выделяться без обеспечения исполнения обязательств", сообщает Zakon.kz.

Так, в перечень включили:

  • АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"";
  • АО "Аграрная кредитная корпорация";
  • АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"";
  • АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"". 

При этом прежние постановления правительства утрачивают силу.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 марта.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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