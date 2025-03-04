В Казахстане определили финагентства, которым бюджетные кредиты могут выделять без обеспечения

Фото: Zakon.kz

Министерство финансов подготовило постановление правительства "Об определении перечня финансовых агентств, бюджетные кредиты из республиканского бюджета которым могут выделяться без обеспечения исполнения обязательств", сообщает Zakon.kz.

Так, в перечень включили: АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"";

АО "Аграрная кредитная корпорация";

АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"";

АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"". При этом прежние постановления правительства утрачивают силу. Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 марта.

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