В Казахстане определили финагентства, которым бюджетные кредиты могут выделять без обеспечения
Фото: Zakon.kz
Министерство финансов подготовило постановление правительства "Об определении перечня финансовых агентств, бюджетные кредиты из республиканского бюджета которым могут выделяться без обеспечения исполнения обязательств", сообщает Zakon.kz.
Так, в перечень включили:
- АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"";
- АО "Аграрная кредитная корпорация";
- АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"";
- АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"".
При этом прежние постановления правительства утрачивают силу.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 марта.
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