Нацбанк изменил правила осуществления и мониторинга валютных операций

Постановлением Правления Национального банка внесены изменения в некоторые постановления, касающиеся валютных операций, сообщает Zakon.kz.

Поправки коснулись Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан.

В частности, сокращены сроки предоставления отчетности банками по валютным операциям, расширен перечень операций, проведение которых может быть направлено на уклонение от требований валютного законодательства и которые подлежат финансовому мониторингу.

Так, говорится, что уполномоченный банк ежемесячно до 10-го числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в центральный аппарат Национального банка отчет о проведенных валютных операциях. Ранее такой отчет предоставлялся до 18-го числа.

При этом, как и ранее, отчет о проведенных валютных операциях включает валютные операции, в том числе проведенные по поручению клиента:

сумма которых равна или превышает пятьдесят тысяч долларов США в эквиваленте, и операции по безналичной покупке и (или) продаже иностранной валюты по поручению клиента независимо от суммы такой операции (для юридических лиц);

долларов США в эквиваленте, и операции по безналичной покупке и (или) продаже иностранной валюты по поручению клиента независимо от суммы такой операции (для юридических лиц); сумма которых равна или превышает десять тысяч долларов США в эквиваленте, и операции по безналичной покупке и (или) продаже иностранной валюты по поручению клиента, сумма которых равна или превышает одну тысячу долларов США в эквиваленте (для физических лиц).

Для целей отражения в отчете о проведенных валютных операциях информации по валютной операции, валюта проведения которой отличается от доллара США, эквивалент суммы такой валютной операции рассчитывается с использованием рыночного курса обмена валют на день ее проведения.

К валютным операциям, проведение которых может быть направлено на уклонение от выполнения требований валютного законодательства РК, относятся:

платежи и (или) переводы денег одного лица за календарный месяц по двум или более валютным договорам, заключенным с одним и тем же нерезидентом, на общую сумму, превышающую пороговое значение, свыше которого такие валютные договоры подлежат присвоению учетного номера;

операции нерезидента по покупке в одном уполномоченном банке в один рабочий день безналичной иностранной валюты за национальную валюту на сумму, превышающую пятьдесят тысяч долларов США в эквиваленте, если источник происхождения денег в национальной валюте не связан с получением нерезидентом денег от продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) резиденту, продажи иных финансовых активов за национальную валюту, получения дивидендов в национальной валюте от деятельности на территории РК, возврата органами государственных доходов ранее уплаченных нерезидентом налогов и других обязательных платежей в бюджет и иных экономически обоснованных источников происхождения национальной валюты (новая норма).

Также говорится, что при проведении валютных операций, указанных в пунктах 16-1 и 16-2 Правил, резидент представляет в уполномоченный банк разрешение на передачу информации о данном платеже и (или) переводе денег в органы валютного контроля и правоохранительные органы.

Клиент уполномоченного банка, являющийся резидентом или нерезидентом, осуществляющий валютные операции, по требованию уполномоченного банка представляет документы и информацию, необходимые уполномоченному банку для проведения мониторинга и изучения операции в соответствии с требованиями закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Закон о ПОДФТ).

При проведении валютных операций, указанных в пунктах 16-1 и 16-2 Правил, уполномоченный банк проводит мониторинг и изучение такой операции в соответствии с программой мониторинга и изучения операций клиентов, предусмотренной правилами внутреннего контроля, разработанными и принятыми в соответствии со статьей 11 Закона о ПОДФТ.

В Правилах мониторинга валютных операций в РК говорится, что уполномоченный банк ежемесячно до 10-го числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в центральный аппарат Национального банка отчет о проведенных валютных операциях, в том числе по поручению клиента. Ранее в документе говорилось, что отчет предоставляется ежемесячно до 18-го числа.

Аналогичным образом изменен срок подачи отчета в Правилах мониторинга источников спроса и предложения на внутреннем валютном рынке Республики Казахстан.

Указывается, что банки ежемесячно представляют в Национальный банк отчеты, предусмотренные подпунктами 1), 2), 3), 4) и 6) пункта 6 Правил, в срок до 10-го числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом.

Профессиональные участники ежемесячно представляют в Национальный банк отчет, предусмотренный подпунктом 5) пункта 6 Правил, в срок до 10-го числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом.

Кроме того, обновлены формы ряда отчетов, сдаваемых в Нацбанк:

сводный отчет о движении денег в иностранной валюте по банковским счетам клиентов и переводам без открытия и (или) использования банковского счета;

отчет о покупке (продаже) иностранной валюты банком и его клиентами;

отчет о движении денег на банковских счетах клиентов в иностранной валюте;

отчет об операциях клиентов банка с крупными объемами покупки иностранной валюты;

отчет о покупке (продаже) иностранной валюты профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на обменные операции с иностранной валютой, не являющимся банком;

отчет о движении наличной иностранной валюты;

отчет о проведенных валютных операциях.

Постановление вводится в действие с 14 марта 2025 года.

